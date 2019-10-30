В Раде зарегистрирован законопроект о растаможке «евроблях» по новой формуле

Ранее представители общественной организации «АвтоЕвроСила» сообщили, что разрабатывается законопроект, который предусматривает растаможку авто за около 35% от его стоимости с учетом всех налогов.

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает растаможку автомобилей на европейских номерах по новой формуле.

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Как говорится на официальном сайте парламента, соответствующий законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упрощения условий ввоза на таможенную территорию Украины транспортных средств и приведения условий налогообложения с общим режимом акцизных сборов Европейского Союза" зарегистрирован под номером 2342.

Отмечается, что законопроект направлен на рассмотрение транспортного комитета Верховной Рады.

Ранее представители общественной организации «АвтоЕвроСила» сообщили, что разрабатывается законопроект, который предусматривает растаможку авто за около 35% от его стоимости с учетом всех налогов. В частности, благодаря отмене коэффициента возраста в действующей формуле растаможки.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров отложил введение штрафов для владельцев нерастаможенных авто на еврономерах, так называемых "евроблях", до 1 января 2020 года.

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией в начале октября потребовали от Верховной Рады зарегистрировать их законопроект о доступной растаможке автомобилей на еврономерах, признать этот законопроект как неотложный и передать его на голосование в парламент.