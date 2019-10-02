Кабмин распорядился не штрафовать нерастаможенные "евробляхи" до 2020 года

Премьер отметил, что правительство решило изучить проблему растаможки авто на "еврономерах".

Кабинет министров отложил введение штрафов для владельцев нерастаможенных авто на еврономерах (так называемых "евроблях" - УНИАН) до 1 января 2020 года.

Читайте такжеВладельцы "евроблях" снова митингуют - требуют принять закон о доступной растаможке

Об этом на брифинге после заседания правительства сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы должны решить проблему с этой категорией населения. Мы сейчас эту проблему изучаем. Мы решили, что пока не найдем адекватное решение, как выйти из этой ситуации, - мы даем распоряжение органам полиции не применять штрафные санкции, чтобы не вызывать лишних конфликтов", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке на три месяца применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины.