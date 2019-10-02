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Кабмин распорядился не штрафовать нерастаможенные "евробляхи" до 2020 года

14:22, 02 октября 2019
Транспорт
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Кабмин ищет выход из проблемы с нерастаможенными "евробляхами" / фото УНИАН

Кабинет министров отложил введение штрафов для владельцев нерастаможенных авто на еврономерах (так называемых "евроблях" - УНИАН) до 1 января 2020 года.

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Об этом на брифинге после заседания правительства сообщил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Мы должны решить проблему с этой категорией населения. Мы сейчас эту проблему изучаем. Мы решили, что пока не найдем адекватное решение, как выйти из этой ситуации, - мы даем распоряжение органам полиции не применять штрафные санкции, чтобы не вызывать лишних конфликтов", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 20 сентября президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отсрочке на три месяца применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств с иностранной регистрацией на таможенную территорию Украины.

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