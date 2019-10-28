В Украине могут принять закон о растаможке авто за около 35% от его стоимости: детали

Если такой закон примут, то за авто стоимостью тысячу евро в бюджет нужно будет уплатить приблизительно 350 евро.

В Украине могут принять закон, который предусматривает растаможку авто за около 35% от его стоимости с учетом всех налогов.

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Об этом сообщили представители общественной организации «АвтоЕвроСила» на своей странице в Facebook после обсуждения этого вопроса во время круглого стола в Министерстве инфраструктуры.

«Присутствовали представители Министерства финансов, Минэкономики и Минэкологии. Также, представители ГФС и таможенной службы. Главным тезисом разговора было мнение, что нужно принимать законодательство, которое будет касаться всех автомобилей… Обобщая всю дискуссию, можно прийти к выводу, что ставка будет 35%. Это будет формула закона 2611 (существующая формула – УНИАН), но без коэффициента возраста. Плюс НДС и пошлина. Это получится приблизительно 35%», - сказал один из представителей «АвтоЕвроСилы» Иван Казачук.

По его словам, есть все шансы на принятие закона с упомянутым коэффициентом.

«Если его утвердят, то за авто стоимостью тысячу евро в бюджет нужно будет уплатить приблизительно 350 евро», - сказал он.

Вместе с тем, Казачук отметил, что у Минфина есть некоторые вопросы к такой формуле, ведь пока не понятно, будет ли получать госбюджет нужные поступления.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров отложил введение штрафов для владельцев нерастаможенных авто на еврономерах, так называемых "евроблях", до 1 января 2020 года.

Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией в начале октября потребовали от Верховной Рады зарегистрировать их законопроект о доступной растаможке автомобилей на еврономерах, признать этот законопроект как неотложный и передать его на голосование в парламент.