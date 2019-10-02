Владельцы "евроблях" снова митингуют - требуют принять закон о доступной растаможке
Владельцы автомобилей с иностранной регистрацией, которые митингуют в правительственном квартале в Киеве, требуют от Верховной Рады зарегистрировать их законопроект о доступной растаможке автомобилей на еврономерах, признать этот законопроект как неотложный и передать его на голосование в парламент.
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Об этом сообщается на странице организации «Автоевросила» в Facebook.
Еще одним требований активистов является отставка главы таможенной службы Максима Нефедова в связи с коррупцией на таможне.
К активистам уже вышел глава комитета налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и пообещал ускорить процесс принятия, рассмотрения и голосования законопроекта о доступной растаможке.
Также отмечается, что премьер-министр Украины Алексей Гончарук пообещал выйти с обращением относительно личного контроля в кратчайшие сроки решить вопрос доступной растаможки.
Как сообщал УНИАН, с утра перед зданием Верховной Рады и правительства проходит митинг «Автоевросилы».