Зеленский предложил сделать несколько дорог на Черкащине национальными

Это нужно для скорейшего выделения средств на ремонт этих трасс.

Президент Украины Владимир Зеленский предлагает присвоить статус национальных нескольким автодорогам в Черкасской области.

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Как сказал он на рабочем совещании в Черкассах, после изменения статуса появится возможность направлять бюджетные средства на ремонтные работы на этих дорогах в первую очередь.

"Мы проговорили, поставили задачи, что есть у вас некоторые дороги, которые не имеют республиканского значения, потому их не строят в первую очередь. Мы очень настоятельно попросили, чтобы Черкасскую окружную в ближайшее время начали делать… Есть дорога из Канева на Кременчуг, мы тоже ее попросили. Мы хотим сменить статус этой дороги, чтобы она в первую очередь строилась", - сказал Зеленский.

Также, по словам президента, обсуждался вопрос о смене статуса для автодороги, соединяющей Черкассы и Умань.

Как сообщал УНИАН, в 2018 году была утверждена программа развития автомобильных дорог Украины на 2018-2022 годы. В рамках этой программы Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") планирует соединить все региональные центры страны качественными дорогами. В течение 2018-2022 годов в Украине на дороги государственного значения из всех источников финансирования планируется направить около 300 миллиардов гривень.

Согласно программе развития дорог на 2018-2022 годы, за 5 лет "Укравтодор" планирует обеспечить качественный проезд по дорогам государственного значения между областными центрами страны. За предыдущие три года было восстановлено 6800 дорог государственного и местного значения, что превышает объемы ремонтов предыдущих 10 лет (2005-2015 годы).