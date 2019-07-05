В 2020 году на дороги местного значения могут выделить 10 миллиардов - Омелян

Министр обратился к местным советам с предложением софинансировать ремонт дорог местного значения, чтобы закрыть этот вопрос быстрее.

Кабинет министров Украины в проекте государственного бюджета на 2020 год предложит направить 10 миллиардов гривень на ремонт дорог местного значения.

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Об этом журналистам после сегодняшнего заседания правительства сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Правительство предусматривает, чтобы в бюджете следующего года, и парламент должен это поддержать, был Дорожный фонд, который будет иметь 100% поступлений акциза на топливо. И плюс должно быть дополнительное финансирование в размере 10 миллиардов гривень на так называемые "тэшки", территориальные дороги. Их всего около 25 тысяч километров по всей стране. Из них 10 тысяч километров можно отремонтировать при финансировании 10 миллиардов гривень на год в течение пяти лет", - сказал он.

Также он обратился к местным советам с предложением софинансировать ремонт дорог местного значения, чтобы закрыть этот вопрос быстрее.

Как сообщал УНИАН, "Укравтодор" разработал стратегию развития дорог территориального значения на 2020-2024 годы, которая предполагает ремонт территориальных дорог с использованием технологии укатываемого бетона, технологии с использованием отходов промышленных производств и технологии холодного ресайклинга.