Укрзализныця предупреждает о попытках отдельных профсоюзных активистов дестабилизировать работу отрасли

Накануне выборов в Верховную Раду некоторые отраслевые профсоюзные организации присоединяются к политической гонке, активизируют свою деятельность, устраивая псевдомитинги и политические акции. Целью этих мероприятий является дестабилизация работы отрасли, "раскрутка" отдельный профсоюзных лидеров, а иногда и попытки некоторых сил вернуть в отрасль коррупционные и незаконные схемы для хищения средств.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Очередную такую ​​акцию организовывает Свободный профсоюз железнодорожников Украины, который видвигает определенные требования к руководству государства. Предварительный анализ требований, с которыми выступает профсоюз, свидетельствует о том, что организаторы акции несколько не владеют ситуацией, а требования часто являются популизмом, ведь работа по указанным направлениям по улучшению условий работы и увеличению зарплаты железнодорожников проводится без напоминаний со стороны псевдоактивистов.

В частности, основным требованием является повышение заработной платы работникам "Укрзализныци". В 2019 году АО "Укрзализныця" увеличило фонд заработной платы по сравнению с 2018 годом на 9% - до 36 млрд грн. Так, средняя зарплата работников компании за 5 месяцев этого года составила 11227 грн, что на 13,7% више средней в Украине. Кроме того, с 1 июля 2019 часовые тарифные ставки и должностные (месячные) оклады подавляющего большинства работников увеличатся еще на 10%. В целом с 2014-го по 2018 год зарплата железнодорожников выросла в 2,5 раза.

Относительно требования митингующих об изменении руководства компании, то сообщаем, что Кабинет министров Украины, как основной акционер компании, недавно провел ряд конкурсов, по результатам которых компания получила наблюдательный совет и правление, которые состоят из опытных профессионалов, в том числе железнодорожников.

Напоминаем, "Укрзализныця" - это стратегическое предприятие, от стабильной работы которого зависит функционирование отечественной экономики и перевозки пассажиров, и дестабилизация ее работы может нанести большой вред не только перевозчикам, но и всей Украине. Именно поэтому призываем железнодорожников быть рассудительными, не дать обмануть себя и не стать инструментами в политичних гонках.