Офис Президента разберется с буксирными махинациями в Одесском порту

В Офисе Президента Украины выразили обеспокоенность коррупционной схемой с арендой государственных буксиров в Одесском морском порту и обещали разобраться с ситуацией.

Об этом заявил на совещании по развитию морских портов в Одессе заместитель руководителя Офиса Президента Алексей Гончарук.

«У нас огромное количество сигналов, что в (Одесском – ред.) морском порту деятельность осуществляется далеко не всегда в интересах государства. Нас очень интересует практика, когда государственные буксиры сдают в аренду за полцены частным компаниям почасово», – отметил Гончарук.

Как сообщалось на совещании, суть схемы заключается в передаче государственного имущества – буксиров ГП «Одесский морской торговый порт» – в посуточную аренду по заниженной стоимости фирмам, которые СМИ связывают с главой Одесского филиала АМПУ Игорем Ткачуком.

Отвечая на вопрос Гончарука, и.о. директора Одесского порта Виктор Войтко подтвердил факт аренды портофлота, однако опроверг то, что буксиры сдаются в аренду по заниженной стоимости.

И.о. главы АМПУ Райвис Вицкаганс, комментируя ситуацию, заявил, что буксиры являются частью неэффективных государственных стивидоров и их необходимо либо продать, либо передать в концессию частникам.

В свою очередь заместитель руководителя Офиса Президента обещал разобраться с фактами коррупции в Одесском порту, в частности, с махинациями с государственными буксирами.

Напомним, в июне 2019 года народный депутат Сергей Лещенко обнародовал в телеэфире доказательства причастности главы Одесского филиала АМПУ Игоря Ткачука к масштабным махинациям с государственными буксирами, из-за чего государственный порт теряет десятки тысяч долларов ежедневно.

Еще весной прошлого года прокуратура Одесской области открыла уголовное производство против руководителей ОМТП по делу ООО «Экофлот», одной из буксирных компаний, которую связывают с Ткачуком и его бизнес-партнером Марисовым.

В феврале 2019 года сотрудники порта и местные активисты уже протестовали под АМПУ против деятельности буксирных фирм, которые связывают с главой Одесского филиала АМПУ Игорем Ткачуком и российским криминалитетом Андреем Марисовым. В июне они обратились к Премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой отправить в отставку главу Одесского филиала АМПУ Игоря Ткачука.