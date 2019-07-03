Женщина, которая подала в суд на SkyUp, пожаловалась в полицию, прокуратуру и ГБР

Авиакомпания SkyUp получила копию заявления в ГБР, Прокуратуру и Нацполицию о совершении компанией уголовного преступления - неисполнение решения Барышевского суда.

Авиакомпания SkyUp получила копию заявления в Госбюро расследований (ГБР), прокуратуру и Нацполицию о совершении SkyUp уголовного преступления - неисполнение решения Барышевского суда о приостановке действия лицензии украинской авиакомпании.

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Об этом сообщил акционер украинской авиакомпании SkyUp Airlines Александр Альба на своей странице в Facebook.

«Мы получили копию заявления все той же Оксаны Анатольевны Пасенко в ГБР, Прокуратуру и Нацполицию о совершении SkyUp уголовного преступления - неисполнение решения Барышевского суда! Серьезно. Тот самый человек, который на камеру программы Схемы: коррупция в деталях - RFERL призналась, что никогда не была клиентом нашей компании и не подавала иск в Барышевский суд, теперь требует выполнения решения по этому иску! Есть вообще предел этому безумию?», - написал он.

Альба отметил, что апелляция на решение Барышевского суда еще не была рассмотрена.

«Хочется процитировать недавние слова посла Франции в Украине Изабель Дюмон: «Было бы фантастически, если бы то время и энергию, который мы тратим на защиту наших компаний, мы могли бы посвятить развитию новых проектов», - написал он.

Как сообщал УНИАН, ранее Барышевский суд Киевской области вынес определение о приостановлении действия лицензии украинской авиакомпании SkyUp Airlines. В документе отмечается, что данное решение было принято в связи с иском Пасенко Оксаны со ссылкой на системное невыполнение компанией обязательств перед клиентами, задержки рейсов и отсутствие контроля за выполнением норм авиационной безопасности.

В свою очередь, в авиакомпании SkyUp сообщили, что данное определение было обжаловано SkyUp в Киевском апелляционном суде 5 июня 2019 года. Позже жительница Барышевки Оксана Пасенко, от имени которой был подан иск против авиакомпании SkyUp Airlines, написала заявление об отказе от иска.

Справка УНИАН. Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, а учредителем является компания "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.