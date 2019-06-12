Суд приостановил действие лицензии украинского лоукостера SkyUp

В авиакомпании SkyUp уже сообщили, что данное решение было обжаловано в Киевском апелляционном суде 5 июня 2019 года.

Барышевский суд Киевской области вынес определение о приостановлении действия лицензии украинской авиакомпании SkyUp Airlines.

Об этом говорится в определении Барышевского районного суда Киевской области от 24 мая 2019 года.

В документе отмечается, что данное решение было принято в связи с иском Пасенко Оксаны, со ссылкой на системное невыполнение обязательств перед клиентами, задержки рейсов и отсутствие контроля за выполнением норм авиационной безопасности.

В свою очередь, в авиакомпании SkyUp уже сообщили, что данное определение было обжаловано SkyUp в Киевском апелляционном суде 5 июня 2019 года.

"В самое ближайшее время определение должно быть пересмотрено в апелляционном порядке, поскольку не имеет под собой никаких законных оснований. Мы ожидаем законного решения.

Кроме того, суд данной инстанции не имел права выносить определение относительно приостановления действия лицензии на право осуществления хозяйственной деятельности по перевозке пассажиров воздушным транспортом, поскольку регуляторами в сфере авиаперевозок являются Министерство инфраструктуры Украины и Госавиаслужба Украины", - отметили в пресс-службе перевозчика.

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Отмечается, что неправомерность действий судьи подтверждает тот факт, что основанием для принятия им определения о приостановке лицензии авиакомпании SkyUp стал иск от человека, который никогда не покупал билеты в SkyUp Airlines и, соответственно, никогда не являлся ее клиентом.

"Исходя из вышесказанного, данное определение никак не влияет на хозяйственную деятельность компании, а является лишь следствием недобросовестной конкуренции, - говорится в сообщении. - SkyUp Airlines работает в обычном режиме, все рейсы выполняются согласно заявленному расписанию".

Как сообщал УНИАН, ранее неисправность одного из самолетов авиакомпании SkyUp Airlines привела к задержке восьми рейсов в различных направлениях, которые должны были состояться 14 мая.

Также несколько дней назад из-за неисправности во время полета только поступивший в авиакомпанию и выполнявший свой первый коммерческий полет в ливрее SkyUp самолет рейса PQ 7119 из Киева в Шарм-эль-Шейх вернулся в аэропорт вылета. Это повлекло ряд задержек по другим рейсам, которые должен был выполнять данный борт.

Справка УНИАН. Авиакомпания SkyUp зарегистрирована в Киеве в 2016 году, а учредителем является компания "ACS-Украина" Татьяны Альбы и Юрия Альбы, которым также принадлежит туроператор Join Up.