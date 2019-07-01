Скандальное дело SkyUp: "истица" отказалась от иска к украинскому лоукосту

Причиной отказа Пасенко указала то, что она никогда не была клиенткой этого авиаперевозчика.

Жительница Барышевки Оксана Пасенко подала заявление об отказе от якобы своего иска к SkyUp, на основании которого Барышевский районный суд приостановил лицензию авиакомпании на перевозку пассажиров.

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Об этом сообщают журналисты-расследователи программы "Схемы".

Отмечается, что причиной отказа Пасенко указала то, что она никогда не была клиенткой этого авиаперевозчика.

По данным журналистов, 25 июня Государственная авиационная служба по почте получила копию отказа от иска от Пасенко.

"Мы не знаем, зарегистрирована ли она (копия отказа – ред.) в суде. Авиакомпания копии пока не получала", - сообщил директор по юридическим вопросам компании SkyUp Airlines Дмитрий Толкачев.

При этом сама Пасенко ранее признала, что никогда не была клиенткой компании.

В исковом заявлении якобы Пасенко, которая оказалась в распоряжении "Схем", говорилось о том, что жительница Барышевки приобрела билеты на рейс 17 мая в Шарм-эль-Шейх с вылетом из аэропорта "Киев" (Жуляны) - на рейс, который якобы должен был выполнять SkyUp.

Тогда как 16 мая, как указано в документе, "туристке" сообщили, что вылет переносится на 20 мая из-за якобы отсутствия самолетов.

Все эти данные вместе с подборкой негативных отзывов по авиакомпании в сети, "истец" указала в заявлении в качестве причины отказа от поездки. Это в дальнейшем и стало основанием для Барышевского суда принять решение о приостановлении лицензии авиаперевозчику.

В свою очередь в авиакомпании в ответ на запрос журналистов ответили, что задержки в рейсах в тот день действительно были - но не на три дня, а максимум на 4 часа, и не из Жулян, а из Борисполя. Вылетов в SkyUp Airlines из аэропорта Киев в мае вообще не было.

Юрист из авиационного права Андрей Гук, который проанализировал это определение Барышевского суда, считает, что там не имели права рассматривать это дело.

"Как бы вы иск не обозвали, он является авиационным пассажирским делом, которое должно слушаться только в одном суде - где зарегистрирована авиакомпания, и в таком случае истец не имеет права выбора суда. Компания SkyUp точно не зарегистрирована в Барышевском районе, поэтому этот суд в принципе не мог рассматривать пассажирское дело", - заявил он.

И добавил, что маловероятно, что судья не знал общей части процессуального кодекса, который регулирует исключительную подсудность.

"То есть, по моему мнению судья ... есть признаки того, что заведомо нарушено это правило", - подытожил Гук.