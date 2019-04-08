Jeep показал шесть концепт-каров на базе пикапа Gladiator (фото)

Модификации отличаются, в основном, оформлением кузова.

Компания Jeep представила шесть концепт-каров, созданных на базе нового серийного пикапа Gladiator.

Все автомобили получили лифтованную подвеску, новые колесные диски с внедорожными покрышками и доработанные мосты, пишет kommersant.

Модификации отличаются, в основном, оформлением кузова. Версия Flatbill с черно-белым дизайном с кислотно-желтыми акцентами получила карбоновый обвес и крепления для перевозки двух мотоциклов в кузове.

Исполнение M-715 Five-Quarter построено в стилистике армейского пикапа Kaiser Jeep M715, выпускавшегося в 1960-е годы, и оснащено новой углепластиковой кабиной с мягким верхом, алюминиевой грузовой платформой и 700-сильным 6,2-литровым V8.

Вариант Wayout подготовлен для туристических походов. Он получил двухместную палатку на крыше и отделку салона кожей с рисунком, стилизованным под карту местности. Также на машину установлены дополнительные топливные баки и раскладной навес с освещением для обустройства лагеря на стоянке.

Пикап JT Scrambler посвящен пикапу Jeep Scrambler, выпускавшемуся в 1980-е годы. Машина отличается оформлением кузова в стилистике модели прошлого — основной белый цвет и декоративные полосы оранжевого и медного цветов.

Модификация Gravity представляет собой доработанный для заездов по скалам пикап, у которого вместо дверей установлена трубчатая защита, крыша заменена мягким верхом, отдельно предусмотрены защита лобового стекла и комплект крепления багажа в грузовом отсеке.

Последняя машина J6 выполнена в духе Jeep Honcho 1978 года и отличается увеличенной грузовой платформой за счете переделки кабины из четырехдверной в двухдверную. Также в багажном отсеке закреплено запасное колесо.

Представленные модели в серийное производство не пойдут. Концепт-кары подготовлены к традиционному ежегодному мероприятию Easter Jeep Safari в Юте. Напомним, премьера Jeep Gladiator состоялась в ноябре 2018 года.