Гендиректор "Укрпошты" объяснил это решение тем, что Пенсионный фонд и управления соцзащиты начали принудительно переводить пенсионеров на обслуживание в банках.

"Укрпошта" отключит в своих отделениях все банковские терминалы других финучреждений, кроме собственных.

Об этом заявил гендиректор "Укрпошты" Игорь Смелянский на своей странице в Facebook.

"С сегодняшнего дня моим приказом выключаются все терминалы сторонних банков в отделениях "Укрпошты". Там теперь будут стоять только наши терминалы. А там где их пока нет, можно получить услуги через наличные средства", - написал Смелянский.

Он объяснил это решение тем, что Пенсионный фонд и управления соцзащиты начали принудительно переводить пенсионеров на получение пенсий в банках.

При этом, по словам Смелянского, 30 апреля на встрече с премьер-министром Денисом Шмыгалем было принято решение о том, что переход пенсионеров, получавших пенсию через "Укрпошту", на обслуживание в банках будет исключительно добровольным.

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Глава "Укрпошты" добавил, что считает принудительный перевод пенсионеров на обслуживание в банках нарушением ст. 46 Конституции Украины и ст. 355 Уголовного кодекса (принуждение к выполнению или невыполнению гражданско-правовых обязательств).

Напомним, с 1 апреля 2021 года в Украине подняли тарифы на доставку пенсий "Укрпоштой".

Доставка пенсий и соцвыплат: что известно

По данным Минсоцполитики, с 1 сентября 2021 года пенсии и денежная помощь будет начисляться на банковский счет за исключением отдельных категорий лиц, для доставки пенсий которым будут проводить конкурсы среди поставщиков услуг.

Выбрать уполномоченный банк можно до 1 сентября. В случае, если до этой даты получатель выплат не будет иметь счета в одном из более 40 уполномоченных банков, его откроют по обращению органов Пенсионного фонда Украины или органов социальной защиты, и проинформируют граждан об этом.

В Минсоцполитики также добавили, что доставка пенсий домой будет осуществляться только маломобильным категориям, в частности, лицам с инвалидностью I группы, тем, кто старше 80 лет, кто по заключению ВКК (врачебно-консультативной комиссии) нуждается в постороннем уходе.

Также Кабмин принял постановление, которым ввел конкурсный отбор поставщиков услуг по доставке пенсий и денежной помощи по месту жительства получателей. На сегодня их предоставляет АО "Укрпошта" на монопольных условиях.

Ранее в марте Кабинет министров поручил национальному оператору почтовой связи Украины "Укрпошта" заключить с Пенсионным фондом и органами социальной защиты населения договоры на доставку пенсий и денежной помощи.

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Автор: Александр Топчий