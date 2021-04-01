Действующие сейчас тарифы уже не покрывают фактические затраты компании.

Кабмин принял постановление о повышении с 1 апреля тарифов на выплату и доставку пенсий, социальной помощи национальным почтовым оператором «Укрпошта», тариф в городе вырастет до 1,3% с 1,15% от суммы выплаты, в селе и поселках городского типа – до 2,65% с 2,3%.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры со ссылкой на главу ведомства Владислава Криклия.

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«Это позволит «Укрпоште» обеспечить своевременную доставку пенсий, а также сохранить рабочие места для 10 тыс. почтальонов», - цитирует пресс-служба его слова.

По словам Криклия, действующие сейчас тарифы, утвержденные постановлением Кабмина от 4 декабря 2019 года, уже не покрывают фактические затраты компании, необходимые для предоставления этих услуг.

Министр также сообщил, что сегодня «Укрпошта» обслуживает 3,5 млн пенсионеров, которые получают пенсии дома наличными.

«Они проживают в селах, поселках и городах, где нет ни одного отделения банка или даже банкомата. Всего по Украине таких населенных пунктов более 27 тыс., а в целом в них проживает около 13 млн граждан», - сообщил Криклий.

Пенсии и "Укрпошта"

В марте 2020 года Кабинет министров поручил национальному оператору почтовой связи Украины «Укрпошта» заключить с Пенсионным фондом и органами социальной защиты населения договоры на доставку пенсий и денежной помощи.

Гендиректор «Укрпошты» Игорь Смелянский неоднократно жаловался на несоответствие размеров тарифов экономическим реалиям. По его словам, действующие тарифы на услуги «Укрпошты» рассчитывались на основе минимальной заработной платы в размере около 5 тыс. грн, в то время как сейчас минималка составляет 6 тыс. грн.

Что этому предшествовало

Группа парламентариев во главе с председателем комитета по вопросам социальной политики и ветеранов Галиной Третьяковой в 2020 году зарегистрировала проект закона №3515, а в начале 2021 года правительство зарегистрировало законопроект №5045.

Оба документа отвязывают от прожиточного минимума многие виды выплат из бюджета, однако отличаются подходами к тому, как именно это стоит делать.

Ожидалось, что пенсии, исчисленные в зависимости от зарплаты и стажа, с 1 марта для 8 миллионов украинцев вырастут на 11%, в среднем рост составит 300 гривень.

12 марта 2021 года глава Минсоцполитики Марина Лазебная заявила о том, что надеется, что законопроект, которым отвяжут социальные выплаты от уровня прожиточного минимума, примут в ближайшее время - это позволит увеличить уровень минимальной пенсии до 3 500 гривень.

С 1 апреля 2021 года в Украине пенсионный возраст для женщин увеличили с 59,5 до 60 лет.

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Автор: Павел Степанец