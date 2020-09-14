Покупателем бизнеса TikTok в США может стать американская корпорация Oracle.

Китайская компания ByteDance, которой принадлежит социальная сеть TikTok, отказалась продавать американский сегмент соцсети корпорации Microsoft.

Об этом говорится в заявлении Microsoft.

Читайте такжеTikTok ищет способ не продавать американский бизнес

Сорванная сделка с Microsoft

«ByteDance сообщила нам, что не продаст Microsoft американский сегмент TikTok. Мы уверены, что наше предложение устроило бы пользователей TikTok, и национальные интересы (США) в сфере безопасности при этом оказались бы под защитой», — сообщила Microsoft.

Кто стал покупателем

В качестве покупателя американского сегмента TikTok ее владелец выбрал корпорацию Oracle. Об этом сообщает Reuters.

«Согласно предложенной сделке, Oracle станет технологическим партнером ByteDance и возьмет на себя управление пользовательскими данными TikTok в США», — сообщает агентство.

Oracle также ведет переговоры о приобретении доли в американских активах сервиса.

«Неясно, одобрит ли предложенную сделку (президент США Дональд) Трамп, который хочет, чтобы американская технологическая компания владела большей частью TikTok в Соединенных Штатах», — отмечает Reuters.

Указ Трампа

7 августа 2020 года президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ «о борьбе с угрозой TikTok», который обязывает американские компании в течение 45 дней прекратить операции с компанией-владельцем приложения ByteDance.

Также президент США заявлял, что если до 15 сентября TikTok не будет продан американской компании — работа приложения в стране будет прекращена.

24 августа стало известно, что TikTok обжаловал в суде указ Трампа.

Ситуация в TikTok

10 сентября 2020 года в СМИ появилась информация о том, что материнская компания TikTok китайская ByteDance обсуждает с властями США меры, которые позволят популярному приложению избежать полной продажи бизнеса в стране.

28 августа 2020 года американская торговая сеть объединилась с Microsoft для покупки TikTok.

27 августа 2020 года Генеральный директор компании TikTok Кевин Майер заявил о том, что уходит в отставку на фоне значительного политического давления на популярную соцсеть со стороны Белого дома.

8 августа 2020 года стало известно, что американская компания готова купить TikTok в четырех странах.

13 августа 2020 года появилась информация о том, что индийский TikTok могут продать за $3 миллиарда.

10 августа 2020 года в ЦРУ заявили, что сеть TikTok не передавала данные своих пользователей Китаю.

2 августа 2020 года американская компания Microsoft прекратила переговоры о покупке китайской социальной сети TikTok.

31 июля издание New York Times сообщило, что американский технологический гигант Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok.

В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность запрета китайской соцсети TikTok. Отмечалось, что китайская компания представляет угрозу национальной безопасности США.

Американские законодатели высказывали опасения по поводу того, что TikTok обрабатывает данные пользователей. В частности, их беспокоили китайские законы, обязывающие местные компании сотрудничать с разведывательными службами КНР.

В начале июля 2020 года государственный секретарь США Майк Помпео предупредил о возможности запрета TikTok и еще целого ряда китайских программ.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН