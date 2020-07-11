Amazon попросил сотрудников удалить из устройств TikTok

Спустя пять часов компания изменила решение.

Американский технологический гигант «Amazon» в пятницу попросил своих сотрудников удалить из всех устройств китайское приложение «TikTok».

Об этом сообщает NYT.

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Спустя пять часов компания изменила решение, заявив, что разослала электронные письма работникам ошибочно.

В письмах, в частности, говорилось о «грозящей опасности» со стороны устройств работников, через которые те подключаются к корпоративной почте и имеют уже установленное китайское приложение. В крайнем случае компания будет вынуждена отключить их от рабочей почты.

«Сейчас в нашей политике нет никаких изменений относительно TikTok», – отметила пресс-секретарь Amazon Кристин Браун.

Как сообщал УНИАН, ранее госсекретарь США Майк Помпео сказал, что США "безусловно рассматривают возможность ввести запрет на приложения китайских соцсетей, включая TikTok.

Американские законодатели ранее высказывали опасения по поводу того, что TikTok обрабатывает данные пользователей. В частности, их беспокоят китайские законы, которые обязывают местные компании сотрудничать с разведывательными службами КНР.

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