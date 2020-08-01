Трамп заявил, что собирается запретить TikTok в США

Администрация США обеспокоена тем, что TikTok может представлять угрозу национальной безопасности.

Президент Дональд Трамп заявил, что он может уже в субботу принять меры для того, чтобы остановить работу популярного видеоприложения на территории США.

"Что касается TikTok, мы запрещаем его в Соединенных Штатах", - сказал он журналистам, которые находились вместе с президентом во время его визита во Флориду, передает Голос Америки.

Трамп, скорее всего, запретит приложение своим указом. Трамп не поддерживает идею того, что американская компания может приобрести приложение у китайской компании ByteDance.

Приложение чрезвычайно популярно как в США, так и по всему миру. Его уже скачали 2 миллиарда раз, 165 миллионов из этих загрузок были осуществлены в США.

В приложении представлены не только развлекательные видеоролики, но и дебаты, политические мнения по таким вопросам, как расовая справедливость и предстоящие выборы президента в США.

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Администрация США обеспокоена тем, что TikTok может представлять угрозу национальной безопасности и делиться данными своих пользователей с правительством Китая. Тем не менее, компания, владеющая TikTok, ByteDance, заявляет, что не передает данные о своих пользователях правительству Китая, и утверждает, что хранит данные только в США и Сингапуре. TikTok также недавно наняла бывшего руководителя Disney Кевина Майера на пост генерального директора в попытке отдалиться от Пекина.

Министр финансов Стив Мнучин заявил ранее на этой неделе, что правительственный Комитет по иностранным инвестициям, межведомственная группа, возглавляемая Министерством финансов, будет изучать TikTok.

Работа комитета заключается в том, чтобы контролировать иностранные инвестиции и оценивать их на предмет потенциальных рисков для национальной безопасности. Это может заставить компании отказаться от сделок или вводить другие меры, необходимые для защиты национальной безопасности.

Как сообщал УНИАН, 17 июля 2020 года появилась информация о том, что компания Facebook может запустить свой аналог TikTok в США и еще 50 странах.

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