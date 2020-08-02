Microsoft передумала покупать TikTok - СМИ

По информации издания, переговоры могут возобновиться в случае, если администрация Трампа объяснит свою позицию по соцсети.

Американская компания Microsoft приостановила переговоры о покупке китайской социальной сети TikTok. Как сообщаетThe Wall Street Journal, на это повлияли слова президента США Дональда Трампа, который заявил о возможности запрета соцсети. Читайте такжеТрамп заявил, что собирается запретить TikTok в США TikTok разработан и принадлежит китайской компании ByteDance. Когда возобновятся переговоры По информации издания, переговоры могут возобновиться в случае, если администрация Трампа объяснит свою позицию по соцсети. Хронология событий В начале июля 2020 года государственный секретарь США Майк Помпео предупредил о возможности запрета TikTok и еще целого ряда китайских приложений.

Американские законодатели высказывали опасения по поводу того, что TikTok обрабатывает данные пользователей. В частности, их беспокоят китайские законы, которые обязывают местные компании сотрудничать с разведывательными службами КНР.

11 июля 2020 года американский технологический гигант Amazon попросил своих сотрудников удалить из всех устройств китайское приложение TikTok.

17 июля 2020 года появилась информация о том, что компания Facebook может запустить свой аналог TikTok в США и еще 50 странах.

В тот же день, 17 июля 2020 года стало известно о том, что США могут внести в "черный список" материнскую компанию TikTok.

31 июля издание New York Times сообщило, что американский технологический гигант Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok.

В это же день президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность запрета китайской соцсети TikTok. Отмечается, что китайская компания представляет угрозу национальной безопасности США

Представители владельца приложения настаивают, что не предают данные пользователей официальному Пекину. Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

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