Microsoft передумала покупать TikTok - СМИ
11:41, 02 августа 2020Разное
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По информации издания, переговоры могут возобновиться в случае, если администрация Трампа объяснит свою позицию по соцсети.
Иллюстрация REUTERS
Американская компания Microsoft приостановила переговоры о покупке китайской социальной сети TikTok.
Как сообщаетThe Wall Street Journal, на это повлияли слова президента США Дональда Трампа, который заявил о возможности запрета соцсети.
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TikTok разработан и принадлежит китайской компании ByteDance.
Когда возобновятся переговоры
По информации издания, переговоры могут возобновиться в случае, если администрация Трампа объяснит свою позицию по соцсети.
Хронология событий
- В начале июля 2020 года государственный секретарь США Майк Помпео предупредил о возможности запрета TikTok и еще целого ряда китайских приложений.
- Американские законодатели высказывали опасения по поводу того, что TikTok обрабатывает данные пользователей. В частности, их беспокоят китайские законы, которые обязывают местные компании сотрудничать с разведывательными службами КНР.
- 11 июля 2020 года американский технологический гигант Amazon попросил своих сотрудников удалить из всех устройств китайское приложение TikTok.
- 17 июля 2020 года появилась информация о том, что компания Facebook может запустить свой аналог TikTok в США и еще 50 странах.
- В тот же день, 17 июля 2020 года стало известно о том, что США могут внести в "черный список" материнскую компанию TikTok.
- 31 июля издание New York Times сообщило, что американский технологический гигант Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok.
- В это же день президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность запрета китайской соцсети TikTok. Отмечается, что китайская компания представляет угрозу национальной безопасности США
- Представители владельца приложения настаивают, что не предают данные пользователей официальному Пекину.
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