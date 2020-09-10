Материнская компания TikTok китайская ByteDance обсуждает с властями США меры, которые позволят популярному приложению избежать полной продажи бизнеса в стране.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
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Варианты продажи
Как пишет издание, продажа TikTok возможна и стороны рассматривают разные варианты. Например, даже если ByteDance не продаст бизнес TikTok в США полностью, компанию все еще может ожидать реструктуризация. Это может включать в себя сделку TikTok с технологическим партнером из США, который поможет защитить данные пользователей в обмен на миноритарную долю.
«Казначейство сосредоточено исключительно на обсуждениях, связанных с приказом президента от 14 августа 2020 года», — сообщил изданию представитель ведомства в ответ на запрос о сделке с TikTok.
Указ Трампа
7 августа 2020 года президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ «о борьбе с угрозой TikTok», который обязывает американские компании в течение 45 дней прекратить операции с компанией-владельцем приложения ByteDance.
Также президент США заявлял, что если до 15 сентября TikTok не будет продан американской компании — работа приложения в стране будет прекращена.
24 августа стало известно, что TikTok обжаловал в суде указ Трампа.
Ситуация в TikTok
- 28 августа 2020 года американская торговая сеть объединилась с Microsoft для покупки TikTok.
- 27 августа 2020 года Генеральный директор компании TikTok Кевин Майер заявил о том, что уходит в отставку на фоне значительного политического давления на популярную соцсеть со стороны Белого дома.
- 8 августа 2020 года стало известно, что американская компания готова купить TikTok в четырех странах.
- 13 августа 2020 года появилась информация о том, что индийский TikTok могут продать за $3 миллиарда.
- 10 августа 2020 года в ЦРУ заявили, что сеть TikTok не передавала данные своих пользователей Китаю.
- 2 августа 2020 года американская компания Microsoft прекратила переговоры о покупке китайской социальной сети TikTok.
- 31 июля издание New York Times сообщило, что американский технологический гигант Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok. В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность запрета китайской соцсети TikTok. Отмечалось, что китайская компания представляет угрозу национальной безопасности США.
- Американские законодатели высказывали опасения по поводу того, что TikTok обрабатывает данные пользователей. В частности, их беспокоили китайские законы, обязывающие местные компании сотрудничать с разведывательными службами КНР.
- В начале июля 2020 года государственный секретарь США Майк Помпео предупредил о возможности запрета TikTok и еще целого ряда китайских программ.
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