Вопрос о сохранении бизнеса TikTok в США стал особенно актуальным после изменения Китаем правил экспорта технологий.

Материнская компания TikTok китайская ByteDance обсуждает с властями США меры, которые позволят популярному приложению избежать полной продажи бизнеса в стране.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Варианты продажи

Как пишет издание, продажа TikTok возможна и стороны рассматривают разные варианты. Например, даже если ByteDance не продаст бизнес TikTok в США полностью, компанию все еще может ожидать реструктуризация. Это может включать в себя сделку TikTok с технологическим партнером из США, который поможет защитить данные пользователей в обмен на миноритарную долю.

«Казначейство сосредоточено исключительно на обсуждениях, связанных с приказом президента от 14 августа 2020 года», — сообщил изданию представитель ведомства в ответ на запрос о сделке с TikTok.

Указ Трампа

7 августа 2020 года президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ «о борьбе с угрозой TikTok», который обязывает американские компании в течение 45 дней прекратить операции с компанией-владельцем приложения ByteDance.

Также президент США заявлял, что если до 15 сентября TikTok не будет продан американской компании — работа приложения в стране будет прекращена.

24 августа стало известно, что TikTok обжаловал в суде указ Трампа.

Ситуация в TikTok

28 августа 2020 года американская торговая сеть объединилась с Microsoft для покупки TikTok.

27 августа 2020 года Генеральный директор компании TikTok Кевин Майер заявил о том, что уходит в отставку на фоне значительного политического давления на популярную соцсеть со стороны Белого дома.

8 августа 2020 года стало известно, что американская компания готова купить TikTok в четырех странах.

13 августа 2020 года появилась информация о том, что индийский TikTok могут продать за $3 миллиарда.

10 августа 2020 года в ЦРУ заявили, что сеть TikTok не передавала данные своих пользователей Китаю.

2 августа 2020 года американская компания Microsoft прекратила переговоры о покупке китайской социальной сети TikTok.

31 июля издание New York Times сообщило, что американский технологический гигант Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok. В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность запрета китайской соцсети TikTok. Отмечалось, что китайская компания представляет угрозу национальной безопасности США.

Американские законодатели высказывали опасения по поводу того, что TikTok обрабатывает данные пользователей. В частности, их беспокоили китайские законы, обязывающие местные компании сотрудничать с разведывательными службами КНР.

В начале июля 2020 года государственный секретарь США Майк Помпео предупредил о возможности запрета TikTok и еще целого ряда китайских программ.

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Автор: УНИАН