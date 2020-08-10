Сеть TikTok не передавала данные своих пользователей Китаю — ЦРУ

Эксперты установили, что TikTok собирает данные пользователей подобно тому, как это делает Facebook.

Китайское правительство не получало доступ к данным американских пользователей через приложение для обмена видеофайлами TikTok.

Об этом свидетельствует недавний отчет ЦРУ, сообщает CGTN.

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Аналитики ЦРУ заявили, что хотя китайские чиновники теоретически могут получить данные пользователей приложения, которое принадлежит китайской компании ByteDance, однако нет никаких доказательств того, что Китай это делал.

Будет ли TikTok подавать в суд

Теперь, как пишет издание, TikTok подаст иск в федеральный суд и обжалует распоряжение президента США о запрете использования приложения в Соединенных Штатах.

Как отмечается, эксперты установили, что TikTok собирает данные пользователей подобно тому, как это делают американские компании вроде Facebook.

Хронология событий

2 августа 2020 года американская компания Microsoft приостановила переговоры о покупке китайской социальной сети TikTok.

В начале июля 2020 года государственный секретарь США Майк Помпео предупредил о возможности запрета TikTok и еще целого ряда китайских приложений.

Американские законодатели высказывали опасения по поводу того, что TikTok обрабатывает данные пользователей.

В частности, их беспокоят китайские законы, которые обязывают местные компании сотрудничать с разведывательными службами КНР. 11 июля 2020 года американский технологический гигант Amazon попросил своих сотрудников удалить из всех устройств китайское приложение TikTok.

17 июля 2020 года появилась информация о том, что компания Facebook может запустить свой аналог TikTok в США и еще 50 странах.

В тот же день, 17 июля 2020 года стало известно о том, что США могут внести в "черный список" материнскую компанию TikTok. 31 июля издание New York Times сообщило, что американский технологический гигант Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok.

В это же день президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность запрета китайской соцсети TikTok. Отмечается, что китайская компания представляет угрозу национальной безопасности США Представители владельца приложения настаивают, что не предают данные пользователей официальному Пекину.

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