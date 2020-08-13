Индийский TikTok могут продать за $3 миллиарда

Китайская ByteDance предлагает крупному индийскому холдингу Reliance Industries Limited спасти бизнес TikTok.

Материнская компания TikTok ByteDance ведет переговоры с крупным индийским холдингом Reliance Industries Limited о покупке локального подразделения видеосервиса.

Об этом сообщает TechCrunch.

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$3 миллиарда и 2 тысячи сотрудников

Как пишет издание, компании начали переговоры в конце июля и еще не достигли соглашения. По словам одного из источников, бизнес TikTok в Индии оценивается более чем в $3 млрд. Штат китайской компании в Индии насчитывает 2 тыс. работников.

Самый дорогой холдинг Индии

Инвестиции могут помочь Reliance — самому дорогому холдингу в Индии — установить более тесные связи с потребителями. Холдинг владеет предприятиями, которые занимаются энергетикой, текстилем, природными ресурсами, розничной торговлей и телекоммуникациями по всей Индии. Также Reliance управляет телекоммуникационной компанией Jio Platforms, в которую Facebook инвестировал $5,7 млрд.

Reliance является одной из самых доходных компаний по всей Индии и первой в стране перешагнула оценку активов в $100 млрд. Основным владельцем Reliance Industries является самый богатый человек Индии Мукеш Амбани. Его доля в компании составляет 48%.

Хронология событий

10 августа 2020 года в ЦРУ заявили, что сеть TikTok не передавала данные своих пользователей Китаю.

2 августа 2020 года американская компания Microsoft приостановила переговоры о покупке китайской социальной сети TikTok.

31 июля издание New York Times сообщило, что американский технологический гигант Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok.

В этот же день президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность запрета китайской соцсети TikTok. Отмечалось, что китайская компания представляет угрозу национальной безопасности США.

Американские законодатели высказывали опасения по поводу того, что TikTok обрабатывает данные пользователей. В частности, их беспокоили китайские законы, которые обязывают местные компании сотрудничать с разведывательными службами КНР.

11 июля 2020 года американский технологический гигант Amazon попросил своих сотрудников удалить из всех устройств китайское приложение TikTok.

17 июля 2020 года появилась информация о том, что компания Facebook может запустить свой аналог TikTok в США и еще 50 странах. В тот же день, 17 июля 2020 года стало известно о том, что США могут внести в "черный список" материнскую компанию TikTok.

В начале июля 2020 года государственный секретарь США Майк Помпео предупредил о возможности запрета TikTok и еще целого ряда китайских приложений.

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Автор: Елена Коваленко