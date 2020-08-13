Индийский TikTok могут продать за $3 миллиарда
Материнская компания TikTok ByteDance ведет переговоры с крупным индийским холдингом Reliance Industries Limited о покупке локального подразделения видеосервиса.
Об этом сообщает TechCrunch.
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$3 миллиарда и 2 тысячи сотрудников
Как пишет издание, компании начали переговоры в конце июля и еще не достигли соглашения. По словам одного из источников, бизнес TikTok в Индии оценивается более чем в $3 млрд. Штат китайской компании в Индии насчитывает 2 тыс. работников.
Самый дорогой холдинг Индии
Инвестиции могут помочь Reliance — самому дорогому холдингу в Индии — установить более тесные связи с потребителями. Холдинг владеет предприятиями, которые занимаются энергетикой, текстилем, природными ресурсами, розничной торговлей и телекоммуникациями по всей Индии. Также Reliance управляет телекоммуникационной компанией Jio Platforms, в которую Facebook инвестировал $5,7 млрд.
Reliance является одной из самых доходных компаний по всей Индии и первой в стране перешагнула оценку активов в $100 млрд. Основным владельцем Reliance Industries является самый богатый человек Индии Мукеш Амбани. Его доля в компании составляет 48%.
Хронология событий
- 10 августа 2020 года в ЦРУ заявили, что сеть TikTok не передавала данные своих пользователей Китаю.
- 2 августа 2020 года американская компания Microsoft приостановила переговоры о покупке китайской социальной сети TikTok.
- 31 июля издание New York Times сообщило, что американский технологический гигант Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok.
- В этот же день президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность запрета китайской соцсети TikTok. Отмечалось, что китайская компания представляет угрозу национальной безопасности США.
- Американские законодатели высказывали опасения по поводу того, что TikTok обрабатывает данные пользователей. В частности, их беспокоили китайские законы, которые обязывают местные компании сотрудничать с разведывательными службами КНР.
- 11 июля 2020 года американский технологический гигант Amazon попросил своих сотрудников удалить из всех устройств китайское приложение TikTok.
- 17 июля 2020 года появилась информация о том, что компания Facebook может запустить свой аналог TikTok в США и еще 50 странах. В тот же день, 17 июля 2020 года стало известно о том, что США могут внести в "черный список" материнскую компанию TikTok.
- В начале июля 2020 года государственный секретарь США Майк Помпео предупредил о возможности запрета TikTok и еще целого ряда китайских приложений.
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