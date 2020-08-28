Американская торговая сеть Walmart объединилась с Microsoft для покупки бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.
Об этом сообщает CNBC.
Читайте такжеНа фоне давления со стороны Белого дома гендиректор TikTok уходит в отставкуВ Walmart не рассказали, как именно планируют использовать TikTok в случае сделки. В то же время у ритейлера отметили, что покупка TikTok станет преимуществом для пользователей.
«Мы считаем, что потенциальная сделка с TikTok в США в партнерстве с Microsoft позволит Walmart привлечь клиентов, а также расширить рекламный бизнес», — сообщили в Walmart.
Сумма сделки
По данным источников издания материнская компания ByteDance приближается к соглашению о продаже своего бизнеса в США и может объявить о сделке в ближайшие дни. Сумма соглашения составит от $20 до $30 млрд, но кому именно китайская компания согласится продать бизнес в США точно не известно — кроме Microsoft на сделку претендует также производитель ПО Oracle.
Microsoft и Walmart в 2018 году заключили пятилетнее соглашение, по которому ритейлер подключил облачные службы Microsoft Azure и Office 365.
Ситуация в TikTok
- 27 августа 2020 года Генеральный директор компании TikTok Кевин Майер заявил о том, что уходит в отставку на фоне значительного политического давления на популярную соцсеть со стороны Белого дома.
- 8 августа 2020 года стало известно, что американская компания готова купить TikTok в четырех странах.
- 13 августа 2020 года появилась информация о том, что индийский TikTok могут продать за $3 миллиарда.
- 10 августа 2020 года в ЦРУ заявили, что сеть TikTok не передавала данные своих пользователей Китаю.
- 2 августа 2020 года американская компания Microsoft прекратила переговоры о покупке китайской социальной сети TikTok.
- 31 июля издание New York Times сообщило, что американский технологический гигант Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok. В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность запрета китайской соцсети TikTok. Отмечалось, что китайская компания представляет угрозу национальной безопасности США.
- Американские законодатели высказывали опасения по поводу того, что TikTok обрабатывает данные пользователей. В частности, их беспокоили китайские законы, обязывающие местные компании сотрудничать с разведывательными службами КНР.
- 11 июля 2020 года американский технологический гигант Amazon попросил своих сотрудников удалить со всех устройств китайское приложение TikTok.
- 17 июля 2020 года появилась информация о том, что компания Facebook может запустить свой аналог TikTok в США и еще 50 странах. В тот же день, 17 июля 2020 года стало известно о том, что США могут внести в "черный список" материнскую компанию TikTok.
- В начале июля 2020 года государственный секретарь США Майк Помпео предупредил о возможности запрета TikTok и еще целого ряда китайских программ.
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