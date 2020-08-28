Материнская компания TikTok может объявить о продаже бизнеса в США уже в ближайшее время.

Американская торговая сеть Walmart объединилась с Microsoft для покупки бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

Об этом сообщает CNBC.

Читайте такжеНа фоне давления со стороны Белого дома гендиректор TikTok уходит в отставкуВ Walmart не рассказали, как именно планируют использовать TikTok в случае сделки. В то же время у ритейлера отметили, что покупка TikTok станет преимуществом для пользователей.

«Мы считаем, что потенциальная сделка с TikTok в США в партнерстве с Microsoft позволит Walmart привлечь клиентов, а также расширить рекламный бизнес», — сообщили в Walmart.

Сумма сделки

По данным источников издания материнская компания ByteDance приближается к соглашению о продаже своего бизнеса в США и может объявить о сделке в ближайшие дни. Сумма соглашения составит от $20 до $30 млрд, но кому именно китайская компания согласится продать бизнес в США точно не известно — кроме Microsoft на сделку претендует также производитель ПО Oracle.

Microsoft и Walmart в 2018 году заключили пятилетнее соглашение, по которому ритейлер подключил облачные службы Microsoft Azure и Office 365.

Ситуация в TikTok

27 августа 2020 года Генеральный директор компании TikTok Кевин Майер заявил о том, что уходит в отставку на фоне значительного политического давления на популярную соцсеть со стороны Белого дома.

8 августа 2020 года стало известно, что американская компания готова купить TikTok в четырех странах.

13 августа 2020 года появилась информация о том, что индийский TikTok могут продать за $3 миллиарда.

10 августа 2020 года в ЦРУ заявили, что сеть TikTok не передавала данные своих пользователей Китаю.

2 августа 2020 года американская компания Microsoft прекратила переговоры о покупке китайской социальной сети TikTok.

31 июля издание New York Times сообщило, что американский технологический гигант Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok. В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность запрета китайской соцсети TikTok. Отмечалось, что китайская компания представляет угрозу национальной безопасности США.

Американские законодатели высказывали опасения по поводу того, что TikTok обрабатывает данные пользователей. В частности, их беспокоили китайские законы, обязывающие местные компании сотрудничать с разведывательными службами КНР.

11 июля 2020 года американский технологический гигант Amazon попросил своих сотрудников удалить со всех устройств китайское приложение TikTok.

17 июля 2020 года появилась информация о том, что компания Facebook может запустить свой аналог TikTok в США и еще 50 странах. В тот же день, 17 июля 2020 года стало известно о том, что США могут внести в "черный список" материнскую компанию TikTok.

В начале июля 2020 года государственный секретарь США Майк Помпео предупредил о возможности запрета TikTok и еще целого ряда китайских программ.

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Автор: Елена Коваленко