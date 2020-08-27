На фоне давления со стороны Белого дома гендиректор TikTok уходит в отставку
Генеральный директор компании TikTok Кевин Майер уходит в отставку на фоне значительного политического давления на популярную соцсеть со стороны Белого дома.
Об этом сообщает Dw.com.
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Как отметили в TikTok, последнее развитие событий привело к тому, что эта должность имеет иное значение, чем планировалось при привлечении Майера к работе.
Кто такой Кевин Майер
Майер занимал также должность исполнительного директора в китайском концерне ByteDance - материнской компании TikTok. О намерении покинуть TikTok он сообщил накануне.
Майер пришел в китайскую компанию лишь около трех месяцев назад после многих лет работы на руководящих должностях в гиганте индустрии развлечений - конгломерате The Walt Disney Company. Его задачей была глобальная экспансия TikTok.
Конфликт с Белым домом
- 18 августа 2020 года стало известно, что американская компания готова купить TikTok в четырех странах.
- 13 августа 2020 года появилась информация о том, что индийский TikTok могут продать за $3 миллиарда.
- 10 августа 2020 года в ЦРУ заявили, что сеть TikTok не передавала данные своих пользователей Китаю.
- 2 августа 2020 года американская компания Microsoft прекратила переговоры о покупке китайской социальной сети TikTok.
- 31 июля издание New York Times сообщило, что американский технологический гигант Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok. В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность запрета китайской соцсети TikTok. Отмечалось, что китайская компания представляет угрозу национальной безопасности США.
- Американские законодатели высказывали опасения по поводу того, что TikTok обрабатывает данные пользователей. В частности, их беспокоили китайские законы, обязывающие местные компании сотрудничать с разведывательными службами КНР.
- 11 июля 2020 года американский технологический гигант Amazon попросил своих сотрудников удалить со всех устройств китайское приложение TikTok.
- 17 июля 2020 года появилась информация о том, что компания Facebook может запустить свой аналог TikTok в США и еще 50 странах.
- В тот же день, 17 июля 2020 года стало известно о том, что США могут внести в "черный список" материнскую компанию TikTok. В начале июля 2020 года государственный секретарь США Майк Помпео предупредил о возможности запрета TikTok и еще целого ряда китайских программ.
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