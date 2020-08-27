На фоне давления со стороны Белого дома гендиректор TikTok уходит в отставку

Как отметили в TikTok, последнее развитие событий привело к тому, что эта должность имеет иное значение, чем планировалось при привлечении Майера к работе.

Генеральный директор компании TikTok Кевин Майер уходит в отставку на фоне значительного политического давления на популярную соцсеть со стороны Белого дома.

Об этом сообщает Dw.com.

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Как отметили в TikTok, последнее развитие событий привело к тому, что эта должность имеет иное значение, чем планировалось при привлечении Майера к работе.

Кто такой Кевин Майер

Майер занимал также должность исполнительного директора в китайском концерне ByteDance - материнской компании TikTok. О намерении покинуть TikTok он сообщил накануне.

Майер пришел в китайскую компанию лишь около трех месяцев назад после многих лет работы на руководящих должностях в гиганте индустрии развлечений - конгломерате The Walt Disney Company. Его задачей была глобальная экспансия TikTok.

Конфликт с Белым домом

18 августа 2020 года стало известно, что американская компания готова купить TikTok в четырех странах.

13 августа 2020 года появилась информация о том, что индийский TikTok могут продать за $3 миллиарда.

10 августа 2020 года в ЦРУ заявили, что сеть TikTok не передавала данные своих пользователей Китаю.

2 августа 2020 года американская компания Microsoft прекратила переговоры о покупке китайской социальной сети TikTok.

31 июля издание New York Times сообщило, что американский технологический гигант Microsoft ведет переговоры о приобретении TikTok. В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация рассматривает возможность запрета китайской соцсети TikTok. Отмечалось, что китайская компания представляет угрозу национальной безопасности США.

Американские законодатели высказывали опасения по поводу того, что TikTok обрабатывает данные пользователей. В частности, их беспокоили китайские законы, обязывающие местные компании сотрудничать с разведывательными службами КНР.

11 июля 2020 года американский технологический гигант Amazon попросил своих сотрудников удалить со всех устройств китайское приложение TikTok.

17 июля 2020 года появилась информация о том, что компания Facebook может запустить свой аналог TikTok в США и еще 50 странах.

В тот же день, 17 июля 2020 года стало известно о том, что США могут внести в "черный список" материнскую компанию TikTok. В начале июля 2020 года государственный секретарь США Майк Помпео предупредил о возможности запрета TikTok и еще целого ряда китайских программ.

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Автор: Елена Коваленко