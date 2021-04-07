Стоимость работ - 98 млн грн.

Кабинет министров согласовал финансирование работ по созданию и запуску оптико-электронной космической системы зондирования Земли "Сич-2-1".

Соответствующее постановление было принято на сегодняшнем заседании правительства.

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Как сказано в пояснительной записке, работы по созданию спутника были начаты в 2013 году, а в 2015 году было принято решение, что его за свой счёт достроит конструкторское бюро "Южное" (стоимость работ оценена в 98 млн грн).

Своим решением Кабмин перераспределил существующий финансовый ресурс на доработку спутника, контроль качества работ и непосредственно запуск системы в космос.

Спутник "Сич-2-1"

Спутник "Сич-2-1" является модификацией спутника "Сич-2", запущенного в 2011 году. Спутник "Сич-2-1" разрабатывается в рамках Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины и предназначен для получения цифровых изображений поверхности Земли в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах длин электромагнитных волн, а также для мониторинга параметров ионосферы Земли.

Запуск системы запланирован на декабрь этого года.

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Автор: Дмитрий Шварц