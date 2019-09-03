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Сим-карта только с паспортом: "Слуги народа" придумали, как бороться с "серыми телефонами"

12:09, 03 сентября 2019
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Законопроект предусматривает введение национального реестра уникальных идентификаторов IMEI-кодов / УНИАН

Группа депутатов из "Слуги народа" предлагает усовершенствовать контроль в сфере электронных коммуникаций, в частности обязать абонентов заключать с операторами договоры и указывать свои личные данные.

Соответствующий законопроект опубликован на сайте Рады.

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Документ предлагает внесение ключевых изменений в работу информационно-телекоммуникационного рынка Украины, в частности ведение национального реестра уникальных идентификаторов IMEI-кодов.

Авторы проекта верят, что нововведение предотвратит правонарушения, снизит потенциально возможное давление на абонентов и уменьшит количество их проверок.

Указанным текстом также отменяется лицензирование видов деятельности в сфере телекоммуникаций, вводится процедура подачи документов в национальный регулятор в электронном виде, будут блокироваться так называемые "серые телефоны".

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров планирует обеспечить рост украинской экономики в ближайшие годы за счет притока прямых иностранных инвестиций и увеличения производительности труда.

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Теги: #законопроект#мобильная связь#мобильные операторы#Слуга народа