Гончарук назвал основные драйверы роста украинской экономики

По словам премьера, государство должно создать условия для притока инвестиций, а также развивать сферу образования и внедрять новые технологии.

Кабинет министров планирует обеспечить рост украинской экономики в ближайшие годы за счет притока прямых иностранных инвестиций и увеличения продуктивности труда.

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Об этом в эфире одного из телеканалов заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

"Два основных фактора являются причинами экономического роста - продуктивность труда и прямые иностранные инвестиции. Это два ключевых фактора, на которых мы сосредоточимся", - сказал он.

По словам премьера, увеличивать продуктивность труда нужно за счет образования и технологий, поэтому государство будет поддерживать эти направления.

Что касается притока инвестиций, то, как отметил Гончарук, его не стоит ждать стране, в которой не действует система защиты права собственности. Потому государство должно побороть ряд негативных явлений, в первую очередь - рейдерство.

Кроме этого, Кабмин планирует уменьшить роль государства в экономике, чтобы создать конкурентную среду. Помочь в этом должна приватизация.

Открытым остается вопрос удешевления стоимости кредитных ресурсов для населения и бизнеса.

Как сообщал УНИАН, целью нового Кабмина является рост ВВП Украины минимум на 40% в ближайшие пять лет.