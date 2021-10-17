В личном кабинете ветераны смогут заказывать ту или иную социальную услугу с мобильного телефона, отметил премьер.

Ветераны с 2022 года смогут пользоваться всеми основными услугами в приложении "Дія".

Нововведение премьер-министр Украины Денис Шмыгаль анонсировал на своей странице в Facebook.

"Украинские ветераны смогут воспользоваться своими основными сервисами в "Дії" со следующего года. В личном кабинете они смогут просмотреть данные о статусах и льготах и заказать ту или иную социальную услугу со смартфона", – написал Шмыгаль.

Читайте такжеСертификат о вакцинации в "Дії" можно получить с "миксом" вакцин: пошаговые рекомендацииГлава правительства отметил, что сервисы для ветеранов станут доступными более миллиону украинских воинов: тем, кто принимал участие в антитеррористической операции на Донбассе, участникам операции Объединенных сил, боевых действий на территориях других государств.

По его словам, сервисами также смогут пользоваться члены семей погибших.

Напомним, "Дія" (сокращенная фраза "Держава і я") – это приложение, а также портал, которые разработало Министерство цифровой трансформации Украины.

Впервые "Дія" начала работать в прошлом году.

В конце сентября вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что приложение "Дія" используют уже 7 млн украинцев.

Авторы: Виталий Саенко, Екатерина Присяжнюк