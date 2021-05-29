Премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что зарплаты граждан за год возросли на 20%.

Экономика Украины начала восстанавливаться после кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В 2021 году мы должны заложить надежный фундамент, чтобы украинская экономика росла опережающими темпами в последующие годы. При этом уже в первые четыре месяца этого года мы фиксируем положительные тренды, которые свидетельствуют, что украинская экономика начала восстанавливаться после коронакризиса", - отметил он.

Так, по словам Шмыгаля, рост промышленности в апреле, из-за эффекта низкой базы, ускорился до 13% (против апреля 2020 года). В то же время за первые 4 месяца этого года промышленность возросла на 1,5% (против 4-х месяцев 2020-го). Самый быстрый рост наблюдается в химической промышленности, а также в производстве мебели. Машиностроение за 4 месяца возросло на 6,5%.

Также, как отметил глава правительства, фиксируется улучшение потребительских настроений населения. За первые четыре месяца этого года розничная торговля возросла на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, добавил Шмыгаль, рост потребления коррелируется и с фактором роста средних зарплат в стране. Так, средняя номинальная зарплата Украинские за апрель 2021 года была на 30% больше той, которую они получили за апрель 2020 года. Если учитывать рост цен (инфляцию), то зарплаты за год возросли на 20%.

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«Экспорт украинской продукции за первые 4 месяца этого года возрос на почти 20%. В первом квартале 2021 года основные рынки для наших товаров - это КНР (14,2% от всего экспорта), Польша (7,6%), Турция (6,4%). За последнее время открыто 8 новых рынков, в частности, в страны Африки и Южной Америки. Происходит постоянная поддержка экспортеров через новые государственные продукты и форматы», - добавил Шмыгаль.

По его данным, финансовые результаты украинских предприятий в I квартале 2021 года - одни из лучших за последние 5 лет.

«Финансовый результат крупных и средних предприятий до налогообложения составил 166 млрд грн прибыли по сравнению с 4,9 млрд грн убытка за аналогичный период прошлого года. Доля убыточных предприятий сократилась до 27,8% от общего числа имеющихся крупных и средних компаний (это самый низкий показатель в I квартале за последние 5 лет)», - сообщил Шмыгаль.

Как сообщал УНИАН, ВВП Украины в январе-феврале текущего года, по данным Минэкономики, сократился на 2,8%.

В апреле Нацбанк ухудшил прогноз роста реального ВВП в 2021 году с 4,2% до 3,8%.

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Автор: Леся Лещенко