Осенью текущего года может состояться очередной "Diia Summit", сообщил министр цифровой трансформации.

По состоянию на вторник, 28 августа, приложение "Дія" используют уже 7 млн граждан Украины.

Об этом вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров поделился в своем Telegram-канале.

Чиновник также похвастался "фантастическим темпом" возрастания количества пользователей и анонсировал новый "Diia Summit".

"7 млн украинцев активно используют приложение "Дія". Плюс 1 млн пользователей чуть больше, чем за 1 месяц! Фантастический темп роста. 24/7 наша команда работает над новыми услугами и стабилизацией тех, которые запустили. Параллельно с модернизацией государственных реестров, которые находятся в управлении других министерств, мы нашли возможности для расширения контакт-центра, чтобы создать быстрый и качественный сервис", – сообщил Федоров.

Читайте такжеВ "Дії" появились небиометрические загранпаспортаОн добавил, что Минцифры готовит пул новых услуг. Также он анонсировал проведение "Diia Summit" осенью этого года.

"Дія" (сокращением фразы "Держава і я") – это приложение и портал, которые разработало Министерство цифровой трансформации Украины. "Дія" начала работать в 2020 году.

В начале октября прошлого года Минцифры провело презентацию "Diia Summit". Во время мероприятия были представлены масштабные обновления "Дії" – "Дія 2.0".

В середине мая 2021 года во время Всеукраинского форума "Украина 30. Цифровизация" состоялся второй саммит, его называют "Diia Summit Spring 2021" или "Diia Summit 2.0". Во время мероприятия также презентовали серьезные обновления.

Напомним, Минсоцполитики совместно с Минцифрой расширяют пилотный проект по внедрению Единой информационной системы социальной сферы в отдельных областях.

В рамках пилотного проекта украинцы смогут оформить онлайн на портале "Дія" жилищные субсидии, получение пенсий, государственную социальную помощь малообеспеченным семьям.

Авторы: Леся Лещенко, Екатерина Присяжнюк