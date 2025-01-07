Отмечается, что подорожали как продовольственные, так и непродовольственные товары.

В Украине продолжают расти цены на товары и услуги. Основным фактором подорожания оставалась продовольственная инфляция.

В Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за январь 2025 года отмечается, что потребительская инфляция ускорилась до 11,2% г/г в ноябре 2024 года, в декабре рост продолжился.

Отмечается, что в ноябре продовольственная инфляция ускорялась из-за меньшего предложения отдельных сельхозкультур, а также животноводческой продукции, что обусловило рост цен как на сырые продукты питания, так и на обработанные.

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Цены на непродовольственные товары ускорили рост под влиянием курса, что повлияло на замедление снижения цен на одежду и обувь.

Рост цен на топливо в годовом измерении в ноябре замедлился в связи с нисходящей динамикой мировых цен на нефть и сдержанного спроса.

Стремительнее дорожали алкогольные и табачные изделия, в том числе под влиянием курса, борьбы с теневой продукцией ми повышением акцизов.

Кроме того, ускорился рост цен на фармацевтическую продукцию, медицинские товары и оборудование. В то же время административную инфляцию сдерживал мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения.

Что будет с ценами на продукты в Украине в 2025 году - прогноз эксперта

Член Экономического дискуссионного клуба, экономист Олег Пендзин отметил, что цены на продукты в Украине в 2025 году будут зависеть от ряда факторов. По его словам, уровень инфляции ожидается на уровне 9,5%.

Он указал, что овощи наиболее чувствительны к погоде, которая напрямую влияет на урожайность, поэтому цены могут подскочить до 30-50%. При этом яйца из-за высокой стоимости кормов продолжат дорожать. Что касается мяса, то рост цен будет ограничен из-за снижения спроса на дорогие продукты. Таким образом, подорожание составит до 2-5%, а хлеб и молочные продукты могут прибавить 10-15% в зависимости от стоимости сырья.

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