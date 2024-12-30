Нацбанк может ускорить темпы девальвации после замедления инфляции.

В течение 2025 года ослабление гривни будет не более 10-12%, считает глава департамента макроэкономических исследований группы ICU Виталий Ваврищук. Об этом говорится в статье УНИАН.

По его словам, обещанной иностранными партнерами финансовой помощи на 2025 год вполне достаточно для того, чтобы Нацбанк мог перекрывать дефицит валюты на межбанковском валютном рынке. Ваврищук отметил, что НБУ достаточно свободно будет чувствовать себя на рынке и сможет контролировать обменный курс в полной мере.

"Думаю, желание НБУ ослаблять гривню в ближайшие месяцы будет минимальным - центральный банк не захочет создавать дополнительный проинфляционный фактор. Однако, когда инфляция начнет замедляться ближе к лету, НБУ может несколько ускорить темпы девальвации", - рассказал аналитик в комментарии УНИАН.

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По прогнозу ICU, при любых обстоятельствах ослабление гривни относительно доллара более чем на 10-12% в течение 2025 года можно полностью исключить.

"Мы видим курс на уровне 45,7 грн/долл. в конце следующего года", - сказал Ваврищук.

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НБУ установил на 30 декабря официальный курс доллара к гривне на уровне 41,94 грн/долл., то есть гривня ослабла на 10 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По прогнозу вице-президента Ассоциации украинских банков, председателя правления "Глобус Банка" Сергея Мамедова, в первые месяцы 2025 года максимальный размер девальвации вряд ли будет выше 2-2,5% в месяц, но это возможно лишь в определенные этапы, связанные с объективными экономическими причинами.

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