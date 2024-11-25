Эксперты считают, что на данный момент нужно обратить внимание на доллар.

Эксперты Bank of America считают, что инвесторы недооценивают риски торговой войны при президентстве Дональда Трампа. Они прогнозируют 5% падение валют развивающихся рынков в первой половине 2025 года.

Издание Bloomberg пишет, что основной удар придется на китайский юань. В первой половине следующего года китайская валюта упадет до 7,6 юаня за доллар, если администрация Трампа введет 40% пошлины на китайские товары. При этом 60% пошлины приведут к снижению курса юаня до 8 за доллар по сравнению с текущим уровнем 7,24.

Индекс MSCI - фондовый индекс, отражающий ситуацию на мировом фондовом рынке - для валют развивающихся рынков ослаб примерно на 1% с тех пор, как Трамп обеспечил свое возвращение в Белый дом, на фоне опасений введения дополнительных торговых пошлины и эскалации войны в Украине. Больше всего пострадали валюты Восточной Европы.

Видео дня

По мнению экспертов, на данный момент лучше покупать доллар, а не валюты развивающихся рынков, особенно это касается юаня и южноафриканского ранда. Они также обратили внимание на местные облигации Бразилии, Венгрии, Польши и Турции, но стратеги советуют ждать пика доллара в начале 2025 года.

Трамп - угроза для Европы

Ранее издание Reuters писало, что победа Дональда Трампа может стать политическим благом для венгерского лидера Виктора Орбана, но в экономическом плане – это плохая новость для Будапешта. Новый президент США усиливает инфляционные риски.

Кроме того, экономисты предупредили Германию о возможных проблемах из-за торговых барьеров, которые намерен применить новый президент США.

Вас также могут заинтересовать новости: