Отмечается, что экономисты предупреждают, что проблема может возникнуть в Германии еще до введения каких-либо пошлин.

Германия переживает самое резкое снижение темпов роста экономики среди всех развитых стран. Экономисты предупредили о возможных проблемах из-за торговых барьеров, которые намерен применить Дональд Трамп.

Издание FT пишет, что экономисты ожидают, что в 2025 году экономика Германии вырастет всего на 0,6%, по сравнению с 1,2%, которые прогнозировались в середине года. Сокращение прогнозов отчасти отражает опасения, что инвестиции будут заморожены еще до того, как Трамп вернется в Белый дом.

По словам аналитиков, политические неурядицы в Германии усугубляют ситуацию. Непопулярная в Германии трехсторонняя коалиция социал-демократов, зеленых и свободных демократов распалась через день после выборов в США. Внеочередные выборы назначены на конец февраля, но переговоры о формировании нового правительства могут затянуться на месяцы.

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В 2023 году на долю США приходилось 10% немецкого экспорта, что является самым высоким показателем за более чем два десятилетия. В то время как импорт из США рос гораздо медленнее, положительное сальдо торгового баланса Германии с США в 2023 году достигло рекордных 63,3 млрд евро.

По оценкам мюнхенского института Ifo, в случае введения Трампом 20% пошлин на некитайский импорт, немецкий экспорт в США может упасть на 15%. Подчеркивая угрозу "геоэкономической фрагментации", глава Бундесбанка Йоахим Нагель заявил, что полная реализация планов Трампа может свести на нет один процентный пункт роста ВВП.

Однако экономисты предупреждают, что проблема может возникнуть в Германии еще до введения каких-либо пошлин, так как компании будут сокращать инвестиции на родине из-за неопределенности, а крупные компании могут перенести производства в США.

Особенно сильно пострадают немецкие автопроизводители, которые борются с дорогостоящим переходом на электромобили, жесткой конкуренцией со стороны Китая и раздутыми издержками, а также фармацевтические группы.

Многие экономисты предупреждают, что китайские производители будут перенаправлять в ЕС продукцию со скидками, если пошлины США окажутся еще выше, чем у их европейских коллег. Хотя это может способствовать снижению инфляции в ЕС, отечественные производители столкнутся с усилением конкуренции, а маржа еще больше сократится.

Некоторые эксперты более позитивны, считая, что новый президент США просто создал много шума. На этот раз Трамп может использовать угрозу пошлин как способ добиться от союзников уступок в политике, считает Нил Ширинг из Capital Economics.

Германия в этом отношении крайне важна, учитывая, что из всех крупных европейских экономик именно она имеет самые тесные экономические связи с Китаем.

Некоторые негативные последствия для Германии могут быть смягчены, если спрос в США будет стимулироваться планами Трампа по снижению налогов, что повысит интерес к немецкому импорту - особенно если доллар продолжит укрепляться к евро.

Проблемы немецкой экономики - последние новости

Эксперты выяснили, что все больше немцев "залезают" в долги. Причиной экономических проблем считают сворачивание поддержки со стороны государства и постоянное снижение покупательной способности на фоне инфляции и высоких процентных ставок.

При этом только за первое полугодие 2024 года около 11 тысяч немецких компаний объявили о банкротстве - самый высокий показатель почти за 10 лет.

14 октября издание Bloomberg писало, что Берлин переживает умеренную рецессию, что говорит о серьезных трудностях в крупнейшей экономике.

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