Отмечается, что Трамп во время предвыборной кампании пообещал ввести высокие тарифы на китайский импорт.

США могут ввести почти 40% тарифы на импорт из Китая в начале следующего года. Такой шаг может привести к снижению темпов роста второй по величине экономики мира до 1 процентного пункта.

Издание Reuters пишет, что Трамп во время предвыборной кампании пообещал ввести высокие тарифы на китайский импорт, что вызвало беспокойство в Пекине и повысило риски для экономики Китая.

Мало того, что ставки тарифов, которыми угрожают, намного выше, чем 7,5%-25%, взимавшиеся во время его первого срока, экономика также находится в гораздо более уязвимом положении из-за затянувшегося спада на рынке недвижимости, долговых рисков и слабого внутреннего спроса.

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Большинство экономистов ожидает, что Трамп введет пошлины в начале 2025 года: средняя оценка составляет 38%, а прогнозы варьируются от 15% до 60%. При этом американские пошлины снизят экономический рост Китая в 2025 году примерно на 0,5-1,0 процентных пункта.

"Экспорт будет ключевой опорой роста, поскольку глобальный спрос сохраняется, хотя новые американские пошлины могут сократить рост ВВП до 1 процентного пункта", - сказал Мо Цзи, главный экономист по Китаю в DBS. "Потребление будет оставаться слабым из-за падения цен на недвижимость и роста безработицы. Инвестиции в инфраструктуру будут способствовать умеренному восстановлению инвестиций в основной капитал, хотя частные инвестиции останутся".

Большинство экспертов считают, что недавние меры фискального и монетарного стимулирования в Китае оказали незначительное влияние на экономику, поэтому требуется больше стимулов.

Китайские власти надеются, что сентябрьские стимулы помогут экономике достичь установленного правительством целевого показателя роста на уровне около 5% в этом году.

Торговая война США и Китая - последние новости

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что европейские страны могут быть втянутыми в торговые войны с США и Китаем из-за экономической политики Дональда Трампа.

При этом бывшие чиновники администрации Трампа предупредили ЕС, что новоизбранный президент США может очень быстро повысить тарифы.

Кроме того, президент Китая Си Цзиньпин призвал Вашингтон найти "правильный путь к взаимопониманию", поскольку анонсированные пошлины США угрожают вернуть страны во времена торговой войны.

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