Чехия намерена избавиться зависимости от нефти к середине следующего года. В Праге займутся отменой льгот на импорт "черного золота" из России.
Премьер-министр страны Петр Фиала отметил, что отмену льгот на российский импорт запросят после завершения проекта расширения итальянского нефтепровода TAL.
Radio Prague International пишет, что технологическая модификация итальянского нефтепровода завершатся к концу 2024 года, а дальше лишь отделочные работы и эксплуатационные испытания.
Фиала заявил, что этот шаг поможет положить конец 60-летней зависимости Чехии от российской нефти.
После расширения нефтепровод TAL будет поставлять в Чехию дополнительно 4 миллиона тонн нефти в год, что покроет потребление обоих нефтеперерабатывающих заводов в городах Литвинов и Кралупы-над-Влтавой.
Российские энергоносители в ЕС - последние новости
ЕС уже запретил импорт российского угля, а также сырой нефти, перевозимой морем, сделав исключения для некоторых стран, не имеющих выхода к морю. Отдельно страны ЕС обсуждают санкции на перевалку российского СПГ в Европе.
Блок также одобрил юридическую возможность для стран ЕС блокировать использование компаниями РФ своей инфраструктуры для импорта газа. Однако Испания и другие страны выразили опасения, что российский СПГ будет просто поступать в другие порты ЕС.