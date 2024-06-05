Петр Фиала заявил, что все решится после завершения проекта расширения итальянского нефтепровода TAL.

Чехия намерена избавиться зависимости от нефти к середине следующего года. В Праге займутся отменой льгот на импорт "черного золота" из России.

Премьер-министр страны Петр Фиала отметил, что отмену льгот на российский импорт запросят после завершения проекта расширения итальянского нефтепровода TAL.

Radio Prague International пишет, что технологическая модификация итальянского нефтепровода завершатся к концу 2024 года, а дальше лишь отделочные работы и эксплуатационные испытания.

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Фиала заявил, что этот шаг поможет положить конец 60-летней зависимости Чехии от российской нефти.

После расширения нефтепровод TAL будет поставлять в Чехию дополнительно 4 миллиона тонн нефти в год, что покроет потребление обоих нефтеперерабатывающих заводов в городах Литвинов и Кралупы-над-Влтавой.

Российские энергоносители в ЕС - последние новости

ЕС уже запретил импорт российского угля, а также сырой нефти, перевозимой морем, сделав исключения для некоторых стран, не имеющих выхода к морю. Отдельно страны ЕС обсуждают санкции на перевалку российского СПГ в Европе.

Блок также одобрил юридическую возможность для стран ЕС блокировать использование компаниями РФ своей инфраструктуры для импорта газа. Однако Испания и другие страны выразили опасения, что российский СПГ будет просто поступать в другие порты ЕС.

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