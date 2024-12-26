Одним из оснований может быть неправильно поставленная дата на титульной странице трудовой книжки, говорит Лукацкая.

Есть очень много случаев, когда Пенсионный фонд отказывает украинцам в начислении пенсии. Такое заявление сделала адвокат Лилия Лукацкая.

В комментарии "Украинскому радио" она пояснила, что в законе об общеобязательном государственном пенсионном страховании и в Порядке назначения и перерасчета пенсии есть определенный перечень документов, утвержденный правлением Пенсионного фонда. Там четко разъяснено, какие документы человек должен предоставить для назначения пенсионных выплат. Речь идет об идентификационном номере, паспорте (или ID-карте), и трудовой книжке.

"То есть наличие трудовой книжки говорит о том, что Пенсионный фонд уже должен назначать. И если придерживаться того перечня, который указан в Порядке и в Законе, если человек эти документы предоставил, то Пенсионный фонд обязан назначить пенсию. Но, получив от человека трудовую книжку или другой документ, Пенсионный фонд открывает, считает стаж и может либо засчитать частично, либо вообще не засчитать человеку страховой стаж в связи с тем, что, например, на титульной странице неправильно поставлена дата, или вообще не поставлена, или разные украинский и русский вариант написания фамилии", – рассказала адвокат.

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Из-за этого людям отказывают в назначении выплат. Страховой стаж, указанный в трудовой книжке, не засчитывается полностью.

Такие случаи решаются в судебном порядке. Если были соблюдены все правила, предоставлены необходимые документы, суд будет на стороне лица, которому отказали в выплатах.

"И в последнее время, на мой взгляд, вообще невозможно назначить пенсию, если ты не получишь решение суда. Независимо от того, будет ли это административное дело, когда мы отменяем решение об отказе в назначении пенсии, или это будет гражданское дело, когда мы устанавливаем факт, как было у одной женщины, когда написание на русском и украинском языке не совпадали. Отказали, обратились в суд об установлении факта, что действительно трудовая книжка принадлежит именно этому лицу. То есть это будет или гражданское дело, или административное, в зависимости с каким иском мы обращаемся", – констатировала Лукацкая.

Пенсии в Украине: это стоит знать

В Украине изменят подход к повышению пенсий. Будущая пенсионная реформа предусматривает, что индексация станет единственным механизмом повышения пенсий. В ближайшей перспективе правительство собирается принять меры по ограничению размера дополнительных выплат, которые выплачиваются определенным категориям пенсионеров сверх накопительной части их пенсий.

Кроме того, в 2025 году изменится количество стажа, который необходим для выхода на пенсию. Так, чтобы выйти на заслуженный отдых в 60 лет, с 1 января нужно будет иметь 32 года стажа.

Право на пенсию в 63 года человек будет иметь при наличии стажа от 22 до 31 года. При наличии стажа от 15 до 21 года, пенсию будут назначать в 65 лет.

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