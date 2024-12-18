Отмечается, что в Украине количество лет стажа для выхода на пенсию увеличиться.

Количество лет, которое необходимо для выхода на пенсию украинцам в 2025 году увеличиться. Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, с 1 января нужно будет иметь 32 года стража

По информации Пенсионного фонда Украины, те, у кого по достижении 60 лет не будут достаточного страхового стажа, будут иметь право на пенсию в 63 года при наличии стажа от 22 до 31 года. При наличии стажа от 15 до 21 года – пенсию назначат в 65 лет.

"Продолжительность страхового стажа, что дает право на выход на пенсию в 60 лет, с каждым годом будет расти", - напомнили в ПФУ.

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Отмечается, что этот процесс будет продолжаться до 2028 года.

"Чтобы выйти на пенсию в 60 лет в 2028 году нужно будет иметь не менее 35 лет стажа. Начиная с 1 января 2028 года, при наличии 40 и более календарных лет страхового стажа, пенсия по возрасту назначается независимо от возраста", - подчеркнули в Фонде.

Пенсия в Украине - последние новости

Министерство социальной политики обнародовало законопроект о пенсионной реформе. В пояснительной записке к законопроекту указано, что он имеет целью повысить справедливость и достаточность размеров пенсий в солидарной пенсионной системе.

В частности, документом предусматривается:

применять для исчисления размера пенсии информацию о суммах уплаченных страховых взносов, вместо информации о заработной плате, с которой уплачивался страховой взнос;

к размеру солидарной пенсии не будет применяться ограничение ее максимальным размером;

внедрение базовой пенсии заменит текущую громоздкую и непрозрачную систему многочисленных доплат и "дотяжек" не статусного характера.

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