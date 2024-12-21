Кабмин планирует подать проект закона, который будет запрещать любые изменения пенсионной системы вне пенсионного законодательства.

Украинские власти в письме о намерениях к руководству МВФ рассказали о будущей пенсионной реформе. Она предусматривает, что индексация станет единственным механизмом повышения пенсий.

Как сообщается в Меморандуме с МВФ, Кабмин планирует до конца марта 2025 года подать в Верховную Раду проект закона, который будет запрещать любые изменения пенсионной системы вне пенсионного законодательства.

"Кроме того, мы сосредоточимся на консолидации положений пенсионного законодательства для замены различных отраслевых законодательных актов, регулирующих пенсионные права", - говорится в документе.

Видео дня

В ближайшей перспективе правительство собирается принять меры по ограничению размера дополнительных выплат, которые выплачиваются определенным категориям пенсионеров сверх накопительной части их пенсий.

"Мы также предложим единый подход к ежегодному повышению всех пенсий, назначаемых в пенсионной системе, исключительно через механизм индексации", - указывается в письме.

Как ожидается, новый закон позволит улучшить адресность и предотвратить злоупотребление некоторыми пенсионными надбавками, уточнив критерии права на них.

По словам экспертов МВФ, в госбюджете Украины на 2025 год предусматривается, что власти начнут процесс пенсионной реформы до июля 2025 года. Согласно замыслу, должна быть внедрена система, которая будет устойчивой и будет соответствовать законодательству Евросоюза. Это должно сократить многочисленные специальные пенсионные соглашения и снизить правовые риски, вытекающие из текущей сложной пенсионной системы.

Обновленный Меморандум с МВФ подписали президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Андрей Пышный.

Пенсионная реформа - что известно

По данным Института демографии, в Украине сейчас около 10 млн пенсионеров.

Ранее УНИАН писал, что Министерство социальной политики обнародовало законопроект о пенсионной реформе. Он имеет целью "повысить справедливость и достаточность размеров пенсий в солидарной пенсионной системе".

Впоследствии сообщалось, что власти планируют ввести накопительную систему, рассчитывать пенсии с помощью баллов, а профессиональные пенсии платить за счет бюджета.

Вас также могут заинтересовать новости: