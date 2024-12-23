Отмечается, что россияне нашли лазейки в ограничениях.

Ряд российских олигархов продолжают зарабатывать в Европе несмотря на ограничения. Санкционное законодательство имеет лазейку, позволяющую финансировать военную машину Российской Федерации.

Издание The Insider пишет, что санкции в отношении олигархов Владимира Путина не распространяются на их компании, если их доля акций составляет менее 50% или же все подсанкционные владельцы компании должны распоряжаться 50% акций. В связи с этим многие российские олигархи просто передают часть акций родственникам или подставным лицам с правом выкупа.

Так поступил Олег Дерипаска, который является основным владельцем крупного производители алюминия компании "Русал". По данным издания, Дерипаска содержит свою ЧВК, которая воюет против Украины. При этом состояние олигарха увеличилось с 2022 года более чем в полтора раза и составляет 2,8 миллиарда долларов.

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Виктор Вексельберг, который является вторым основным акционером "Русала", остается безнаказанным хотя открыто встречается с Путиным, а его компании участвуют в производстве ракет, которыми бьют по Украине.

В свою очередь Алишер Усманов оформил акции совей компании на подставных лиц с правом обратного выкупа. Таким образом, он сократил свою долю в USM до 49%, поэтому персональные санкции в отношении олигарха не затронули холдинг.

В USM входит "Металлоинвест" - крупнейшая железорудная компания Российской Федерации, которая экспортирует свою продукцию в европейские страны. Партнер Усманова по "Металлоинвесту" - депутат Госдумы от "Единой России" Андрей Скоч, который также находится под санкциями, а бизнес оформлен на его отца Владимира и дочь Варвару.

С 24 февраля 2022 года состояние Усманова и семейства Скоча выросло до 13,4 миллиарда и 6,7 миллиарда долларов соответственно. Так, за два года они стали богаче почти на 4 миллиарда долларов.

Кроме того, в Европе продолжает зарабатывать член "Единой России" Андрей Гурьев и его партнер Владимир Литвиненко, которого называют автором диссертации Путина. Семье Гурьева принадлежит 48,5% крупнейшего в РФ производителя фосфорных удобрений "Фосагро".

Литвиненко в 2022 году передал своей жене Татьяне более 20% акций "Фосагро", благодаря чему компания свободно экспортируют продукцию в Европу. Его состояние с 2022 года выросло вдвое - до 3 миллиардов долларов.

Андрея Мельниченко также поставляет удобрения в Европу через свою компанию "Еврохим", но для этого он снизил свою долю в компании.

Роман Абрамович не остался в стороне. Крупная металлургическая и горнодобывающая компания "Евраз" поставляет продукцию во Францию и в Чехию, но 28,64% акций принадлежит олигарху. Кроме того, он является миноритарным акционером компании "Норникеля", которая не только экспортирует свою продукцию, но и владеет производством в Европе.

Геннадий Тимченко, которого называют "кошельком" Путина, владеет долями в "Новатэке" - 23,49% и "Сибуре" - 17%. Основной владелец компаний основной владелец компаний Леонид Михельсон не попал под санкции ЕС, поэтом и ограничения на эти компании не распространяются.

Доход российских олиграхов во время войны

Российские олигархи получили миллиарды долларов дивидендов на фоне ослабления экономической неопределенности из-за войны. По меньшей мере десяток бизнесменов получили более 11,3 миллиарда долларов за 2023 год и в первом квартале этого года. Многие из них имеют тесные связи с президентом Владимиром Путиным, а некоторые даже попали под санкции,

Ключевой акционер и бывший президент нефтяного гиганта ПАО "Лукойл" Вагит Алекперов возглавил список. Он получил около 186 миллиардов рублей (около 2,11 миллиарда долларов) дивидендов

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