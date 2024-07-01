Прогнозные размеры прожиточного минимума на 2025-2027 годы установлены на уровне 2024 года.

Согласно Бюджетной декларации на 2025-2027 годы, в правительстве не планируют повышать минимальную заработную плату и прожиточный минимум, от размера которых зависят социальные выплаты. Бюджетную декларацию опубликовал народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

В документе отмечается, что прогнозные размеры прожиточного минимума и уровня обеспечения прожиточного минимума на 2025-2027 годы установлены на уровне 2024 года.

"В 2025-2027 годах размер минимальной заработной платы составит 8000 гривень, что обеспечит достигнутый уровень гарантии с учетом значительного повышения в 2024 году", – говорится в декларации.

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В 2025-2027 годах прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составит:

детей в возрасте до шести лет – 2563 гривни;

2563 гривни; детей в возрасте от шести до 18 лет – 3196 гривень;

3196 гривень; трудоспособных лиц – 3028 гривень;

3028 гривень; лиц, утративших трудоспособность – 2361 гривню.

Отмечается, что оплата труда государственных служащих будет осуществляться на основе классификации должностей в соответствии с условиями оплаты труда, действовавшими в 2024 году.

Зарплаты в Украине

В этом году минимальная зарплата в Украине увеличивалась дважды. С 1 января 2024 года "минималка" повысилась с 6800 до 7100 гривень. С 1 апреля в Украине минимальная заработная плата была повышена с 7100 до 8000 гривень.

В декабре 2023 года Кабмин одобрил основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития на 2024-2026 годы, которые, в частности, предусматривали, что в 2024 году среднемесячная заработная плата работников, брутто (до вычета налогов) составит 21 809 грн, в 2025-м показатель возрастет до 25 732 грн, а в 2026-м – до 30 260 грн.

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