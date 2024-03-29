Сейчас "минималка" составляет 7100 грн.

С 1 апреля в Украине повышается минимальная заработная плата. Сейчас она составляет 7100 грн, а будет - 8000 грн.

Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства 29 марта. По его словам, пенсионные выплаты за март проведены в полном объеме. Шмыгаль отметил, что более 10 млн украинских пенсионеров вовремя получили проиндексированные выплаты.

"Повышение произошло, как мы и обещали. С 1 апреля будем увеличивать выплаты для работающих пенсионеров. Также с 1 апреля повышается минимальная зарплата. Сейчас она составляет 7100 грн. Будет - 8000 грн", - сообщил глава правительства.

Также он сказал, что всего за март выплачено пенсий на 62 млрд грн.

Зарплата и индексация пенсий в Украине

В сентябре прошлого года Зеленский анонсировал существенную индексацию пенсий и поручил премьер-министру Денису Шмыгалю подготовить основу для того, чтобы в первом полугодии следующего года повысить минимальную зарплату в Украине.

Также одна из главных тем в Украине - индексация пенсий с 1 марта 2024 года. Ранее их обещали проиндексировать на 13%, но с учетом инфляции эта цифра стала меньше. Также, начиная с марта, внутренние переселенцы будут получать выплаты по новым правилам.

Шмыгаль заявлял, что в среднем пенсии вырастут на 322 грн. Минимальная сумма повышения пенсии будет на уровне 100 грн, максимальная - 1500 грн. Размер средней пенсии составит до 5717 грн.

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