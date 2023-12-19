Кабмин одобрил основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития на 2024-2026 годы.

В следующем году среднемесячная заработная плата работников, брутто (до вычета налогов) составит 21 809 грн, в 2025-м показатель вырастет до 25 732 грн, а в 2026-м – до 30 260 грн. Об этом свидетельствуют одобренные Кабинетом министров основные прогнозные макропоказатели экономического и социального развития Украины на 2024-2026 годы.

В то же время рост потребительских цен (инфляция) в сравнении декабрь к декабрю предыдущего года ожидается на уровне 9,7% в 2024 году, 8,1% – в 2025-м, 6,9% – в 2026-м. Соответственно, инфляция будет замедляться.

Также, по прогнозу правительства, в следующем году валовой внутренний продукт вырастет на 4,6%, в 2025 году уровень роста ускорится до 6,8%, а в 2026-м – замедлится до 6,6%.

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Зарплаты в Украине

В принятом Верховной Радой законопроекте о государственном бюджете на 2024 год минимальная заработная плата увеличивается с 1 января – до 7100 гривен, с 1 апреля – до 8000 гривен. По состоянию на конец 2023 года показатель составляет 6700 гривен.

Средняя зарплата в следующем году тоже вырастет. На конец текущего года показатель ожидаемого уровня среднемесячной заработной платы на 2023 год в номинальном измерении составит 18 527 гривен.

Причем ряду чиновников могут увеличить зарплаты вдвое во время войны. Такие "улучшения" обещают работникам некоторых местных государственных администраций. Об этом говорится в постановлении правительства № 787 от 21 ноября.

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