Документ призван защитить должников от действий недобросовестных коллекторов.

Президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно защиты потребителей при урегулировании просроченной задолженности".

Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Отмечается, что документ призван защитить должников от действий недобросовестных коллекторов.

Согласно закону, перед заключением договора о потребительском кредите кредитор должен проинформировать потребителя о возможности привлечения коллекторской компании в случае непогашения задолженности в срок. В договоре о потребительском кредите должно быть отражено право потребителя обращаться в Национальный банк Украины в случае нарушения законодательства в сфере потребительского кредитования.

Документ также устанавливает требования к взаимодействию с потребителем (или его представителем) при урегулировании просроченной задолженности. В частности, во время первого общения кредитор или коллекторская компания должны сообщить свое наименование, имя и фамилию представителя, правовое основание для обращения и размер просроченной задолженности, а по требованию потребителя - также предоставить соответствующие документы в течение семи рабочих дней.

Читайте такжеВ Украине могут изменить подход к проблемным кредитам под залог жилья: что будет по-другому

НБУ получает полномочия контролировать соблюдение банками, другими финансовыми учреждениями и коллекторскими компаниями законодательства о защите прав потребителей финансовых услуг.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, Верховная Рада 19 марта 2021 года приняла закон, направленный на упорядочение деятельности коллекторов.

Что этому предшествовало

Верховная Рада в сентябре 2020 года приняла закон о защите прав потребителей финансовых услуг, обязывающий банки информировать потенциальных заемщиков обо всех предстоящих расходах по кредиту, включая дополнительные и сопутствующие услуги третьих лиц.

Также закон вводит одинаковые правила для банков и небанковских финучреждений относительно рекламы финансовых услуг.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Богдан Слуцкий