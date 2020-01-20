Закон о защите прав потребителей финуслуг вступил в силу: что изменится

Нацбанк получил полномочия по защите прав потребителей финуслуг

Национальный банк Украины с сегодняшнего дня, 20 января, получил полномочия по защите прав потребителей финансовых услуг.

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Как сообщается на странице регулятора в соцсети Facebook, это обусловлено вступлением в действие соответствующего закона.

В НБУ сообщили, что созданное летом прошлого года подразделение по защите прав потребителей финуслуг получило около 4 тыс. обращений граждан.

Большинство из этих обращений - 64% - касаются банков. Всего регулятор получил обращения по 53 банкам, наибольшее количество из которых – в отношении трех финучреждений.

По информации НБУ, потребители жалуются, что банки не раскрывают полную стоимость кредита, самовольно списывают средства в счет погашения долга, списывают проценты за счет увеличения кредитного лимита с процентами по большей ставке, не объясняют при этом правомерность своих действий.

В НБУ напомнили, что с июня 2020 года на сайтах банков должны появиться калькуляторы для расчета расходов или доходов от финансовой услуги, а реклама финучреждений должна будет содержать характеристики услуг.

Также сообщается, то Нацбанк планирует утвердить новые требования к банковским договорам, визуальному восприятию рекламы, информации на сайтах и в рекламе по микрокредитам, раскрытию информации об услугах через электронные каналы обслуживания, работе с обращениями граждан.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 20 сентября приняла закон о защите прав потребителей финансовых услуг, в соответствии с которым Нацбанк получил полномочия по защите прав потребителей финансовых услуг. Закон вступает в силу через три месяца после подписания президентом, или с января 2020 года.