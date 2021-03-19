Законопроект приводит в норму взыскание любыми субъектами в досудебном порядке задолженностей по кредитам, а также вводит ряд правил этического поведения для тех, кто взимает задолженность.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, который направлен на упорядочение деятельности коллекторов по просроченным кредитам.

За принятие законопроекта «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты должников при урегулировании просроченной задолженности» (№4241) проголосовали 274 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Законопроект приводит в норму взыскание любыми субъектами в досудебном порядке задолженностей по кредитам, а также вводит ряд правил этического поведения для тех, кто взимает задолженность.

Законопроект предлагает установить систему государственного контроля за соблюдением этических правил поведения коллекторов. Профильному регулятору – Национальному банку Украины – предлагается предоставить контрольные полномочия, чтобы он имел право допускать на рынок коллекторов или наоборот исключать их из перечня тех, кто имеет право на работу.

Также предлагается установить штрафы для тех компаний, которые будут привлекать коллекторов, исключенных из официального реестра.

Что этому предшествовало

Верховная Рада в сентябре 2020 года приняла закон о защите прав потребителей финансовых услуг, обязывающий банки информировать потенциальных заемщиков обо всех предстоящих расходах по кредиту, включая дополнительные и сопутствующие услуги третьих лиц.

Также закон вводит одинаковые правила для банков и небанковских финучреждений относительно рекламы финансовых услуг.

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Автор: Дмитрий Шварц