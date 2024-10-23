За покупку облигаций в приложении пользователь не платит никаких комиссий или дополнительных платежей.

В государственном приложении "Дія" добавили новые военные облигации с названиями двух временно оккупированных городов в Донецкой области - Авдеевка и Дебальцево.

"Помогайте Силам обороны и государству с выгодой для себя - покупайте военные облигации в "Дії". Каждая облигация - это амуниция, медикаменты и техника для военных, а также зарплаты для учителей, врачей и тому подобное. А для вас это донат, который вернется с дополнительной прибылью", - сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

У новых военных облигаций такие ставки и даты выплат:

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Дебальцево. Ставка 16,5%, дата выплаты - 12.05.2027;

Авдеевка. Ставка 15,6%, дата выплаты - 20.05.2026.

Отмечается, что за покупку облигаций в приложении пользователь не платит никаких комиссий или дополнительных платежей.

Приложение "Дія" - последние новости

17 октября в приложении добавили возможность присоединиться к подразделениям БпЛА без посещения Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

20 октября в "Дії" временно было приостановлено бронирование военнообязанных в связи с аудитом ранее забронированных граждан.

Недавно в государственном приложении "Дія" запустили новый сервис - государственные гранты на обучение для студентов, поступивших на контрактную форму обучения.

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