В государственном приложении "Дія" добавили новые военные облигации с названиями двух временно оккупированных городов в Донецкой области - Авдеевка и Дебальцево.
"Помогайте Силам обороны и государству с выгодой для себя - покупайте военные облигации в "Дії". Каждая облигация - это амуниция, медикаменты и техника для военных, а также зарплаты для учителей, врачей и тому подобное. А для вас это донат, который вернется с дополнительной прибылью", - сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в своем Telegram-канале.
У новых военных облигаций такие ставки и даты выплат:
- Дебальцево. Ставка 16,5%, дата выплаты - 12.05.2027;
- Авдеевка. Ставка 15,6%, дата выплаты - 20.05.2026.
Отмечается, что за покупку облигаций в приложении пользователь не платит никаких комиссий или дополнительных платежей.
Приложение "Дія" - последние новости
17 октября в приложении добавили возможность присоединиться к подразделениям БпЛА без посещения Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
20 октября в "Дії" временно было приостановлено бронирование военнообязанных в связи с аудитом ранее забронированных граждан.
Недавно в государственном приложении "Дія" запустили новый сервис - государственные гранты на обучение для студентов, поступивших на контрактную форму обучения.