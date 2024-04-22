Украинцы уже приобрели более 4 миллионов облигаций и заработали на этом более чем 94 миллиона гривен.

В государственном приложении "Дия" запустили продажу двух новых военных облигаций, которые посвящены временно оккупированным украинским городам - Бахчисараю и Макеевке.

"Военные облигации - это ценные бумаги и действенный способ поддержать украинскую экономику и армию. Украинцы уже приобрели через "Дию" более 4 миллионов облигаций и заработали на этом более 94 миллионов гривен", - сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

Новые военные облигации имеют ставки и даты выплат:

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"Бахчисарай" ставка от 17%, дата выплаты - 28.01.2026;

"Макеевка" ставка от 16%, дата выплаты - 12.03.2025.

Министр пояснил, что с помощью продажи этих облигаций государство покупает амуницию для военных, платит им и медикам зарплаты.

Приложение "Дия" - последние новости

С 22 марта в приложении "Дия" появились дипломы, аттестаты и другие образовательные документы.

Всего за первый квартал этого года через "Дию" было открыто 57,7 тысячи новых ФЛП, что является рекордным количеством.

16 апреля Национальный банк и Минцифры запустили совместный проект, который упрощает обмен документами между банками, их клиентами и держателями государственных реестров.

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