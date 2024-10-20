Пользователи приложения получают сообщение об ошибке.

В приложении "Дія" временно приостановлено бронирование военнообязанных в связи с аудитом ранее забронированных граждан, пишет "РБК-Украина".

Отмечается, что с утра 20 октября пользователи, которые пытаются воспользоваться соответствующей услугой "Бронирование работников" в "Дії", получают сообщение об ошибке.

"Система выдает такое сообщение: "Услуга временно закрыта. До 15 ноября будет продолжаться аудит забронированных военнообязанных. Сообщим о восстановлении сервиса, поэтому следите за обновлениями", - пишет издание.

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Напоминается, что в Минобороны Украины предупреждали о намерении провести аудит предприятий критической инфраструктуры из-за резкого роста количества забронированных работников. При этом в министерстве отмечали, что указанный аудит не должен повлиять на процесс принятия новы заявок.

Мобилизация в Украине: бронирование поставили на паузу

Напомним, ранее СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщали, что бронирование военнообязанных могут "поставить на паузу" до 15 ноября. Тогда стало известно, что Минобороны планирует аудит ранее забронированных и Кабмин его одобрил.

Реагируя на появление данной информации, в Министерстве обороны подтвердили намерение провести аудит, но заверили. что приостанавливать бронирование не будут.

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