Рекрутинг в "Дії" напоминает поиск работы на сайте с вакансиями.

В приложении "Дія" добавили возможность присоединиться к подразделениям БпЛА без посещения Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram.

"Подаете заявление в несколько кликов, проходите собеседование и подписываете контракт. После подачи заявления попадете только в то подразделение, которое выбрали. Никакого "распределения" и мобилизации через ТЦК, все решаете вы и на базовую военную подготовку идете с уже подписанным контрактом. Пригодность к службе также подтверждаете самостоятельно еще на этапе подачи заявления, поэтому проходить ВВК не нужно. Выбирайте в "Дії" топовые воинские части, которые специализируются на беспилотниках, и показывают лучшие результаты по поражениям", - заявил он.

По словам Федорова, рекрутинг в "Дії" напоминает поиск работы на сайте с вакансиями. Он пояснил, что в приложении по фильтрам можно выбрать бригаду или подразделение, в которое хотите попасть, далее отправляете одно или несколько заявлений. Также Федоров отметил, что можно самостоятельно выбрать направление, связанное с БпЛА, - от оператора любого дрона до инженера.

"Далее рекрутер приглашает вас на собеседование и подразделение подписывает с вами контракт. Это все. Для сильных подразделений, которые строят собственный рекрутинг, услуга в "Дії" - крутая возможность эффективно и быстро "забронировать" бойца и провести его к себе через "Дію" без ТЦК и ВВК", - отметил вице-премьер.

Операторы дронов - последние новости

Как сообщал УНИАН, в начале октября было принято решение о создании сертифицированных частных школ для обучения операторов дронов. По словам Федорова, потребность в профессиональных операторах дронов постоянно растет. В военных подразделениях есть спрос на эту профессию, поэтому нужны учебные заведения, которые будут давать качественные знания.

Операторы БПЛА 95-й бригады рассказали о ситуации с дронами и поделились нюансами своей работы на фронте.

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