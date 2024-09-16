Гранты частично или полностью покроют стоимость обучения.

В государственном приложении "Дія" запустили новый сервис - государственные гранты на обучение для студентов, которые поступили на контрактную форму обучения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

Отмечается, что гранты доступны студентам, которые учатся на дневной или дуальной форме на бакалавра или магистра медицинского, ветеринарного, фармацевтического направления.

Как сообщают в Минцифры, гранты частично или полностью покроют стоимость обучения. Размер финансовой поддержки зависит от балла на НМТ по любым двум предметам: более 150 баллов - грант 15 000 грн, более 170 баллов - грант 25 000 грн.

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По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, сумма гранта может быть больше в зависимости от коэффициента. Например, на специальность "Образование / Педагогика" коэффициент 1,5, поэтому сумма гранта увеличится в 1,5 раза.

Как получить грант

Чтобы получить грант на обучение, необходимо обновить "Дію", в перечне документов найти "Сертификат на обучение", нажать "Получить грант", активировать его "Дія.Підписом" с сегодняшнего дня до 5 ноября. "Дія" сообщит, когда университет получит деньги.

Приложение "Дія" - последние новости

9 сентября в "Дія" стало возможно пройти полный цикл бракосочетания - от подачи заявления, брака онлайн и до получения свидетельства. Весь процесс бракосочетания в приложении продлится около 30 минут.

10 сентября в приложении "Дія" появились новые документы. В частности, были добавлены свидетельства о рождении, браке, расторжении брака и смене имени.

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